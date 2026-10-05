Michael J. Fox recibe el máximo honor de la Orden de Canadá por su lucha contra el Parkinson

El actor Michael J. Fox fue reconocido este viernes por el gobierno de Canadá con el máximo grado de la Orden de Canadá, en honor a su incansable activismo para impulsar la investigación sobre el Parkinson, enfermedad con la que fue diagnosticado en 1991.El máximo honor canadienseDe acuerdo con información publicada por la revista People, el protagonista de Volver al futuro, de 65 años, acudió a la residencia oficial de la gobernadora general de Canadá en Ottawa para recibir la distinción. Fox fue investido como Compañero de la Orden de Canadá, ascendiendo en el escalafón de este prestigioso reconocimiento después de haber sido nombrado oficial en 2011.Junto al actor, otras 50 personas ingresaron a la Orden en esta ceremonia, pero el foco principal estuvo en la trayectoria del intérprete nacido en Edmonton, provincia de Alberta.Un legado de valentía y determinaciónDurante la ceremonia, la gobernadora general Louise Arbour destacó el trabajo que el actor ha realizado durante décadas para hablar públicamente sobre el Parkinson y visibilizarlo a nivel mundial."Su ejemplo nos recuerda algo fundamental: el progreso sostenible exige que avancemos con valentía, imaginación y determinación", declaró Arbour durante el acto.Tras la investidura, Fox habló sobre el profundo vínculo que mantiene con su país natal y lo que representa para él recibir esta distinción. "Son muchas cosas", dijo el actor, según declaraciones retomadas por CBC y The Canadian Press. "Pero sobre todo, se trata de haber crecido en Canadá, de amar este país, de amar lo que representa, rectificado su rumbo cuando ha sido necesario y mantenido el rumbo cuando ha sido necesario".Décadas de lucha y esperanzaFox hizo público su diagnóstico de Parkinson en 1998 y, dos años después, en el 2000, creó la Fundación Michael J. Fox, una organización dedicada a financiar investigaciones sobre esta enfermedad neurológica. Gracias a su visibilidad y perseverancia, la fundación se ha convertido en una de las mayores impulsoras privadas de la investigación del Parkinson en el mundo, ofreciendo esperanza a millones de personas que conviven con esta condición.