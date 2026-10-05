Michael J. Fox recibe el máximo honor de la Orden de Canadá por su lucha contra el Parkinson

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El protagonista de "Volver al futuro" fue investido como Compañero de la Orden de Canadá en Ottawa, en reconocimiento a sus décadas de activismo y a la creación de su fundación para financiar la investigación sobre el Parkinson, enfermedad con la que convive desde 1991.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 11:47 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 11:51 AM.