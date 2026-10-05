Michelle y Barack Obama celebran 34 años de matrimonio con emotivos mensajes en redes sociales

...

Los expresidentes Barack y Michelle Obama celebraron este 3 de octubre su 34º aniversario de bodas compartiendo emotivos mensajes y recuerdos en sus redes sociales. La pareja, que contrajo matrimonio en 1992 en Chicago, reflexionó sobre su historia juntos, desde sus inicios en el bufete Sidley Austin hasta sus años en la Casa Blanca.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 01:16 PM.