Michelle y Barack Obama celebran 34 años de matrimonio con emotivos mensajes en redes sociales

Una celebración digital llena de nostalgiaEste 3 de octubre, Michelle y Barack Obama conmemoraron 34 años de matrimonio aprovechando sus plataformas digitales para compartir momentos íntimos y románticos con sus seguidores. El expresidente de los Estados Unidos publicó una fotografía reciente junto a su esposa, acompañada del mensaje: “¡Feliz aniversario, Michelle! Sigo siendo el hombre más afortunado del mundo por estar contigo”. Por su parte, la ex primera dama compartió un video recopilatorio con imágenes de distintas etapas de su vida en pareja, desde su boda en 1992 y sus años en la Casa Blanca, hasta instantáneas más recientes. “Cada día que pasa me gusta más y más estar contigo. Feliz aniversario, Barack. Brindemos por muchos, muchos años más de alegría, risas y recuerdos por venir”, expresó Michelle.De compañeros de trabajo a una familia bajo el foco públicoLa historia de amor de los Obama comenzó en el ámbito laboral. Se conocieron tres años antes de su boda, cuando ambos trabajaban en el prestigioso despacho de abogados Sidley Austin en Chicago. En aquel entonces, ella tenía 25 años y él 27. Tras varias citas, formalizaron su relación y contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1992. Con el paso de los años, formaron una familia junto a sus dos hijas, Malia y Sasha, y posteriormente enfrentaron la máxima exposición mediática durante los ocho años en que Barack ejerció como presidente de los Estados Unidos.Los pilares de una relación sólidaA pesar de que su matrimonio ha estado constantemente bajo la lupa pública, la pareja ha sido transparente sobre los desafíos y la construcción de su vínculo. En una entrevista concedida a la revista People, ambos reflexionaron sobre el impacto de su unión. Barack confesó que, desde el principio, identificó en Michelle a una mujer con “integridad y carácter, inteligencia y valores”, cualidades que lo impulsaron a ser una mejor persona.Por su lado, la ex primera dama destacó que funcionan como un contrapeso mutuo y reconoció que su relación con Barack amplió sus horizontes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. “Él me dio el valor. Fue mi apoyo”, afirmó Michelle al hablar de su esposo. A más de tres décadas de aquel enlace en Chicago, los Obama continúan reafirmando su compromiso, celebrando un pasado compartido y mirando con optimismo hacia los años que tienen por delante.