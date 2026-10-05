Muere a los 57 años Reggie McFadden, recordado actor de 'In Living Color' y estrella de la comedia

Confirmación del deceso y vida en ÁfricaEl fallecimiento de Reggie McFadden fue confirmado a la revista The Hollywood Reporter por su hermana, la escritora Bernice L. McFadden. Según el reporte, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó a la familia que el comediante murió en Tanzania, nación en la que había fijado su residencia durante aproximadamente 18 años.Hasta el momento, los familiares desconocen la fecha exacta y la causa de la muerte, ya que las autoridades no han compartido detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Al actor le sobreviven sus hijos Jaron y Myles, su madre Vivian, y sus hermanos Bernice, Misty y Kris.De Brooklyn a los escenarios de comediaNacido y criado en Brooklyn, Nueva York, McFadden encontró en la comedia una vía para transformar las difíciles circunstancias de su entorno. De acuerdo con su biografía publicada por el emblemático club The Comedy Store, decidió dedicarse al humor al comprender que necesitaba trabajar para salir adelante.Su primer gran impulso profesional llegó en 1991, cuando fue invitado a participar en Def Comedy Jam, el exitoso programa de HBO donde su presentación obtuvo una respuesta inmediata y positiva. En una entrevista con Los Angeles Times en 1996, el artista reflexionó sobre su cambio de rumbo: “Antes de empezar a hacer comedia, iba a lo que yo llamaba aventuras”, confesó, refiriéndose a sus andanzas con desconocidos o en edificios abandonados.Consagración en la televisión y el cineEl papel más emblemático de McFadden en la pantalla chica fue en In Living Color, el célebre programa de sketches creado por Keenen Ivory Wayans. El comediante participó en 23 episodios de la quinta y última temporada, emitida entre 1993 y 1994. Posteriormente, sumó apariciones en populares series como Martin, Coach, Moesha, Getting Personal y El show de Larry David, donde interpretó a un policía y vecino del protagonista.En la gran pantalla, debutó en el filme Alucinaciones del pasado (1990) y alcanzó mayor visibilidad con la comedia El hijo del diablo (2000), protagonizada por Adam Sandler. Su último crédito actoral registrado data de 2005 con el cortometraje National Lampoon Presents Tooned-Up. Además de su faceta como actor, mantuvo una sólida carrera como comediante de gira y llegó a protagonizar un especial para Comedy Central, siempre fiel a sus altos estándares creativos: “Si no es gracioso, no me río”, sentenció en su momento.