Muere a los 57 años Reggie McFadden, recordado actor de 'In Living Color' y estrella de la comedia

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El actor y comediante estadounidense Reggie McFadden, conocido por sus participaciones en la televisión de los años 90 y en la cinta El hijo del diablo, falleció a los 57 años en Tanzania, país donde residía desde hace casi dos décadas. La noticia fue confirmada por su familia, aunque aún se desconocen la causa y la fecha exacta de su deceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 02:27 PM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 02:30 PM.