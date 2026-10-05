Muere a los 8 años la cantante infantil japonesa Hirata Runa por miocarditis asociada a influenza

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La joven aprendiz del proyecto musical DIANNA Project en Nagoya falleció a causa de una complicación cardíaca derivada de la influenza. Su agencia confirmó la noticia y agradeció el apoyo recibido durante su corta pero prometedora trayectoria en la escena del pop japonés.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 11:04 AM.