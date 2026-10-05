Muere a los 8 años la cantante infantil japonesa Hirata Runa por miocarditis asociada a influenza

La cantante infantil japonesa Hirata Runa falleció a los ocho años, informó el DIANNA Project, el proyecto musical del que formaba parte como aprendiz en la ciudad de Nagoya, Japón. La triste noticia ha conmocionado a la comunidad de seguidores del pop japonés, quienes vieron en la menor una gran promesa artística.Causa del fallecimientoDe acuerdo con la información difundida por su familia, Runa falleció durante la madrugada del 25 de septiembre, alrededor de las 04:00 horas. La confirmación pública de su agencia llegó el 28 de septiembre mediante un mensaje publicado en su sitio oficial.El comunicado identificó que la cantante murió a causa de una miocarditis asociada a una infección por influenza. La miocarditis es una inflamación del músculo del corazón (miocardio) que, según la Mayo Clinic, puede reducir la capacidad del órgano para bombear sangre y provocar síntomas graves como dolor en el pecho, dificultad para respirar y latidos rápidos o irregulares.Una prometedora trayectoria truncadaHirata Runa se estaba preparando como idol, término utilizado en Japón para describir a artistas que combinan actividades de canto, baile y presentaciones interactivas con sus seguidores. Pertenecía al grupo de aprendices del DIANNA Project en Nagoya, donde su carrera se encontraba en pleno desarrollo.Sus actividades incluían actuaciones en vivo y la publicación de contenido en redes sociales para compartir momentos de su participación y crecimiento dentro del proyecto. Tras su fallecimiento, sus representantes compartieron un emotivo comunicado para informar lo sucedido y agradecer profundamente a todos quienes la acompañaron, apoyaron y alentaron durante su corta pero significativa trayectoria.