Paolita Suárez acusa de fraude a "La Casa de los Famosos" tras el tercer lugar de Karina Torres

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La influencer expresó su total indignación por el tercer lugar de su amiga Karina Torres en la final del reality, sugiriendo que hubo irregularidades en la votación. Además, aseguró que rechazará cualquier invitación para participar en futuras temporadas del programa de Televisa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 11:47 AM.