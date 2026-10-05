Paolita Suárez acusa de fraude a "La Casa de los Famosos" tras el tercer lugar de Karina Torres

Paolita Suárez no ocultó su profunda molestia tras conocerse que su amiga Karina Torres obtuvo el tercer lugar en la gran final de La Casa de los Famosos México. La influencer viajó desde León, Guanajuato, hasta la Ciudad de México para apoyar a "la Licenciada", y su reacción ante el resultado la llevó a acusar al programa de fraude y a descartar por completo cualquier participación futura en el reality.Indignación en la final y acusaciones de fraudeDurante la jornada, Paolita exhortó constantemente a sus seguidores a votar por Torres. Por la noche, se reunió con amigos cercanos, incluida Celia Lora, y un gran grupo de fans en el bar "Rico", un espacio emblemático para la comunidad LGBTIQ+, para ver la transmisión en vivo.La emoción se transformó en enojo inmediato al escuchar el resultado. A través de un mensaje en sus historias de Instagram, la influencer sugirió que el programa cometió fraude, argumentando que Karina se perfilaba como la posible ganadora desde las primeras semanas. "Wey, estoy emputadísim*, ¿cómo que Karina quedó en tercer lugar? [...] es una mamda, es una mada, en serio", expresó visiblemente alterada, añadiendo que estaba "asifonyu" (en un estado de shock o incredulidad) y tratando de controlar su lenguaje.Un rechazo rotundo a futuras participacionesComo consecuencia de este desenlace, Paolita Suárez lanzó un ultimátum claro a la producción del programa. Aseveró que, si Rosa María Noguerón o cualquier otro productor encargado de futuras temporadas la busca para participar, como ya ha ocurrido en el pasado, su respuesta será negativa. "Y créanme que, si me vuelven a hablar para 'LCDLFM', no voy a ir, es una put* mam*da", sentenció la influencer, marcando una distancia definitiva con el formato de Televisa.Lealtad a Karina y escepticismo sobre la ganadoraMás tarde, desde su hospedaje, Paolita matizó sus comentarios sobre la ganadora, Mariana Ochoa. Aunque aclaró que no tiene nada en contra de ella y reconoce la amistad que creó con Karina dentro de la casa, le parece ilógico que alguien que fue la primera eliminada haya logrado ganar el cariño del público y la competencia en solo nueve semanas.De hecho, indicó que, incluso por encima de Mariana, hubiera preferido que "Ese" Pérez o Gema Garoa se llevaran el primer lugar. Sin embargo, dejó en claro que su lealtad hacia Karina Torres está por encima de todo, comprometiéndose a apoyarla incondicionalmente, incluso en los errores que la influencer pueda llegar a cometer, reafirmando un vínculo de amistad que antecede a la fama de ambas.