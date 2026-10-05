Tobey Maguire y Jennifer Meyer finalizan legalmente su divorcio tras una década de separación

Tobey Maguire y Jennifer Meyer han puesto fin legalmente a su matrimonio. El actor, de 51 años, y la diseñadora de joyería, de 49, fueron declarados legalmente solteros el pasado 21 de septiembre, según documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, con el fallo presentado formalmente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el 1 de octubre.Una resolución legal por partesLa decisión se produjo después de que Meyer solicitara "bifurcar" el proceso judicial, una estrategia legal que permite resolver por separado el estado civil de otros asuntos pendientes (como la división de bienes). El tribunal aprobó esta petición, lo que permitió poner fin oficialmente al matrimonio mientras continúan las gestiones para llegar a un acuerdo más amplio, para lo cual la expareja ha acordado designar a un juez privado que medie en las disputas que aún permanecen abiertas.Cronología de una separación prolongadaMaguire y Meyer contrajeron matrimonio el 3 de septiembre de 2007 y tienen dos hijos en común: Ruby, de 19 años, y Otis, de 17. La pareja anunció su separación en junio de 2016, tras casi nueve años de unión.Meyer presentó formalmente la demanda de divorcio en octubre de 2020, pero el proceso se alargó considerablemente; Maguire no respondió a la demanda hasta julio de 2025, casi cinco años después de iniciados los trámites. En su momento, ambos señalaron que su prioridad sería continuar criando a sus hijos de manera conjunta, buscando mantener una relación basada en el respeto.De exesposos a "mejores amigos"Lejos de los conflictos habituales en los divorcios de celebridades, Meyer ha hablado públicamente sobre el sólido vínculo que mantiene con el actor. En una participación en el pódcast The Inside Edit, conducido por Maeve Reilly, la diseñadora declaró: "Ahora tengo un exmarido que es mi mejor amigo y que haría cualquier cosa por mí, y yo haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa en el mundo".Esta armonía se extiende también a la nueva vida sentimental de Meyer. La diseñadora señaló que Maguire mantiene una relación cordial con su actual prometido, Geoff Ogunlesi, con quien tuvo un hijo el 20 de mayo de 2026. Como muestra de esta convivencia pacífica, Meyer relató que, durante los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles a comienzos de 2025, ella, Ogunlesi y sus hijos permanecieron refugiados en la casa de Tobey Maguire, una experiencia que, según sus palabras, refleja la solidez de la relación que han construido tras el fin de su matrimonio.