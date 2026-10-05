Tobey Maguire y Jennifer Meyer finalizan legalmente su divorcio tras una década de separación

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El actor de 51 años y la diseñadora de 49 fueron declarados legalmente solteros tras un largo proceso que comenzó en 2020. A pesar de los años, la expareja ha logrado mantener una relación de amistad y apoyo mutuo, llegando a compartir hogar durante los incendios forestales de 2025.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/10/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 05/10/2026 08:59 AM.