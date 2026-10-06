Amber Heard completa su primera media maratón en Donostia con un rendimiento cercano al nivel élite

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La actriz Amber Heard completó su primera media maratón en Donostia (San Sebastián), España, logrando un tiempo de 1 hora y 39 minutos, lo que la sitúa en un nivel avanzado para su grupo de edad. Este hito deportivo marca una de sus pocas actualizaciones públicas desde que se radicó en Europa tras el juicio por difamación con su exmarido, Johnny Depp.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 09:56 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 10:00 AM.