Amber Heard completa su primera media maratón en Donostia con un rendimiento cercano al nivel élite

La actriz de 40 años compartió el lunes 5 de octubre a través de su cuenta de Instagram la culminación de los 21 kilómetros en el norte de España. Heard acompañó su publicación con tres fotografías del evento: una en plena carrera, otra cruzando la línea de meta y una tercera celebrando con los brazos en alto. En el pie de foto, escribió “Eskerrik asko Donosti!”, frase en euskera que se traduce como “gracias, Donosti”.Este registro de 1 hora, 39 minutos y 00 segundos supera ampliamente el tiempo medio de finalización para mujeres de todas las edades (2 horas y 12 segundos). Para las corredoras de 40 años, los parámetros de referencia sitúan el nivel avanzado en 1:49:37 y el élite en 1:38:40. Con su marca, Heard superó el umbral avanzado, quedando a apenas 20 segundos del nivel élite y por delante de aproximadamente el 80% de las corredoras de su franja etaria.Vida en España y expansión familiarDesde 2022, Amber Heard reside en España junto a su hija Oonagh Paige, de 5 años. La decisión de mudarse a Europa se produjo después del multitudinario juicio civil por difamación que enfrentó con Johnny Depp, de 63 años, quien la demandó en 2019 a raíz de un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018. En junio de 2022, el jurado falló a favor del actor, otorgándole 15 millones de dólares en daños y perjuicios, poniendo fin a un matrimonio que duró entre 2015 y 2017.Fuentes cercanas a la actriz señalaron en 2023 que, aunque se sentía como una "paria" tras el proceso judicial, la distancia de Hollywood le ha resultado muy positiva. "Amber está viviendo su mejor vida" y "ha sido mucho más feliz" desde que se marchó al exterior, logrando recuperarse del trauma del juicio lejos del ruido mediático. Además, en mayo de 2025, Heard amplió su familia al dar la bienvenida a los gemelos Agnes y Ocean mediante gestación subrogada, celebrando lo que describió como "la consumación de la familia que he luchado por construir durante años".Pasión por el running y marcas destacadasLa participación en Donostia no es el primer contacto de la estrella de Aquaman con las carreras populares. En junio pasado, completó una carrera de 10 kilómetros en Madrid en 44 minutos y 15 segundos, con un ritmo promedio de 4:25 minutos por kilómetro. Ese tiempo la clasificó en la categoría élite para mujeres de 40 años, ubicándola por encima del 95% de las competidoras de esa edad, cuyo promedio es de 54 minutos y 13 segundos.En una entrevista de 2018 con la revista Shape, Heard explicó que el running le permite "aliviar el estrés, despejar la mente y reenfocarme". Esta afición sostenida en el tiempo es la que explica los sólidos registros obtenidos en ambas competencias, demostrando un compromiso serio con su preparación física y bienestar personal.