Cindy Crawford y Rande Gerber evalúan acciones legales tras la muerte de su hijo Presley

Horas antes de su trágico fallecimiento, Presley Gerber ingresó a una clínica de Santa Mónica para recibir tratamiento por problemas de adicción, donde posteriormente fue encontrado sin vida. Según información publicada por el medio RadarOnline, sus padres están analizando exhaustivamente las opciones legales disponibles para determinar si se cometieron errores o negligencias durante la atención y supervisión del joven. Una fuente cercana a la familia afirmó que, de comprobarse fallos en el protocolo, la pareja busca que existan "consecuencias" reales.Exigencia de responsabilidad y posible cierre del centroPersonas allegadas al entorno familiar aseguraron al periodista Rob Shuter que Crawford y Gerber están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Su objetivo principal es evitar que una tragedia similar vuelva a afectar a otra familia. En este sentido, la fuente reveló que los padres buscan el cierre definitivo del centro y exigen que "todos los implicados, incluida la persona que lo llevó allí y lo dejó, rindan cuentas" ante la ley.Luto familiar y espera de resultados oficialesEl joven perdió la vida a los 27 años a causa de una aparente sobredosis. Aunque la familia ha solicitado respeto y privacidad para vivir su luto, y hasta el momento no ha confirmado públicamente la interposición formal de una demanda, la investigación sobre las circunstancias de su muerte continúa activa. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados toxicológicos, los cuales permitirán establecer de manera oficial y definitiva la causa exacta de su fallecimiento.