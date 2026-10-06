Cindy Crawford y Rande Gerber evalúan acciones legales tras la muerte de su hijo Presley

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Los padres de Presley Gerber, la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, estudian emprender acciones legales contra el centro de rehabilitación en Santa Mónica donde el joven de 27 años falleció de una aparente sobredosis, así como contra el terapeuta que lo acompañó al lugar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:43 AM.