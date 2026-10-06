Florinda Meza descarta buscar nueva pareja y aclara detalles sobre su vida junto a Roberto Gómez

Al ser abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, Florinda Meza fue cuestionada sobre los recientes comentarios de Cynthia Klitbo en el reality La Casa de los Famosos México 2026, donde la participante narró que la pareja la había "adoptado" simbólicamente en su círculo cercano. Klitbo mencionó que Meza mandó a construir mobiliario a escala reducida para su primera casa juntos.La actriz confirmó el dato entre risas, aunque aclaró que la decisión respondió a un criterio estético y no exclusivamente a la estatura de su esposo. "Mandé a hacer muebles especiales para que no se viera amontonada mi casa y para que se sintiera amplitud en una casa que no lo es", explicó, recordando que la vivienda estaba ubicada en la calle Porfirio Díaz, "del lado pobre, no del lado del Parque Unido". Según relató, el propio Gómez Bolaños solía bromear con la explicación pública que ella daba sobre el tamaño del mobiliario.Salud y distancia con antiguas compañerasSobre las declaraciones recientes de María Antonieta de las Nieves (intérprete de La Chilindrina), quien expresó no descartar un reencuentro, Meza fue cautelosa: "Yo no sé nada de ella desde hace muchísimo tiempo". Aunque afirmó estar dispuesta a reencontrarse con amistades de antaño, señaló que la logística se lo impide, ya que ella reside en Cancún y extraña enormemente a sus amigas de la adolescencia.Respecto a los rumores sobre su estado de salud, la actriz restó importancia con humor, recordando a los medios que tiene 77 años (a lo que un reportero bromeó llamándola "vintage"). Explicó que acude a un médico especializado en ozonoterapia para tratar dolencias propias de la edad, como molestias en las vértebras, un tendón y la mano por el trabajo de escritura. "No hay derecho de que uno viva con dolor. Qué bueno que ya existen las clínicas para el dolor", afirmó, destacando que las inyecciones de ozono actúan como un desinflamante rápido y efectivo en su columna y cuello.Una relación que marcó una épocaEl vínculo sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó en la década de los 70, mientras ambos trabajaban juntos en producciones emblemáticas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En aquel entonces, el comediante estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos.La relación se mantuvo de manera pública durante años antes de formalizarse legalmente. La pareja contrajo matrimonio en 2004, tras el fallecimiento de Fernández, lo que les permitió consolidar una unión que había comenzado décadas atrás en el entorno televisivo. Este vínculo generó polémica y tensiones con algunos integrantes del elenco original y familiares del comediante. No obstante, Meza permaneció junto al actor hasta su muerte, ocurrida en 2014 en Cancún, ciudad donde la actriz continúa residiendo en la actualidad.