Florinda Meza descarta buscar nueva pareja y aclara detalles sobre su vida junto a Roberto Gómez

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La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, descartó buscar una nueva pareja al definirse como "mujer de un solo amor". Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de 77 años aclaró rumores sobre su salud, su relación con María Antonieta de las Nieves y detalles curiosos de su convivencia con el creador de El Chavo del 8.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:59 AM.