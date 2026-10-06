Halle Berry y Olivier Martinez libran una agria batalla legal por la custodia de su hijo

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La actriz Halle Berry solicitó a un tribunal de Los Ángeles restablecer la custodia compartida 50/50 de su hijo Maceo, de 12 años, desatando una intensa disputa legal con su exesposo Olivier Martinez. Mientras ella lo acusa de alienación parental, él alegó agresiones físicas y obtuvo una orden de restricción temporal que limita drásticamente las visitas de la actriz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 09:14 AM.