Halle Berry y Olivier Martinez libran una agria batalla legal por la custodia de su hijo

La actriz de 60 años presentó documentos judiciales para restaurar el régimen de custodia igualitario (50/50) vigente desde agosto de 2023, recuperar su autoridad de desempate en decisiones sobre el menor y exigir que Martinez asista a las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal.En su escrito, Berry alega que el comportamiento de su expareja afecta directamente la relación con el niño, acusándolo de un "intento continuo" de alinear a Maceo en su contra. Según la actriz, el menor regresaba de las visitas "enojado" y "combativo", tardando días en aclimatarse. Además, sostuvo que el niño anticipaba decisiones sobre su escuela, fútbol o terapia sin contar con su opinión, "ignorando por completo mi autoridad como su madre".Berry también señaló que Martinez se niega a reconocer a su prometido, el músico Van Hunt, como parte de la familia, rechazando incluirlo en las sesiones de terapia familiar. Esta negativa, argumenta la actriz, ha interferido con las necesidades psicológicas y educativas del menor, provocando un atraso escolar y un deterioro en el vínculo materno-filial.Graves contraacusaciones de Olivier MartinezEn su respuesta judicial, Olivier Martinez, también de 60 años, solicitó el rechazo total de la petición de Berry y pidió la custodia exclusiva de Maceo. El actor alegó que existe un "peligro inmediato" para el menor, acusando a la actriz de haberlo agredido físicamente el 26 de septiembre de 2026.Según el escrito de Martinez, Berry le saltó encima, le puso las manos en el cuello y lo asfixió mientras el niño usaba un visor de realidad virtual, incidente tras el cual el menor le envió un mensaje de texto pidiendo ayuda. El actor afirmó que este es solo el "último episodio de abuso" de una serie de ataques físicos, verbales y emocionales. Asimismo, alegó que Berry hizo comentarios inapropiados al niño sobre raza y manutención, describiéndolo como "una mujer blanca intentando robarle a una mujer negra".Ante esto, Martinez solicitó una orden de no contacto, la prohibición de que la actriz consuma alcohol u otras sustancias durante las visitas y la obligación de someterse a pruebas de sobriedad antes, durante y después de cada encuentro, argumentando que el niño está "traumatizado" y no desea estar en su casa.Resolución judicial temporal y defensa legal
El 1 de octubre de 2026, un juez del Condado de Los Ángeles concedió la orden de restricción temporal solicitada por Martinez, la cual aplica tanto para él como para el menor. Como resultado, el tribunal modificó el régimen de visitas de Halle Berry, limitando su tiempo con Maceo exclusivamente a los lunes, martes, sábados y domingos, en un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.La abogada de Berry, Marina Beck, rechazó de plano las acusaciones, calificando la presentación de su contraparte como "completamente infundada y deliberadamente engañosa". Beck afirmó que existen "pruebas abundantes, incluidas numerosas resoluciones judiciales", de que Olivier Martinez ha violado repetidamente las órdenes del tribunal e interferido con las intervenciones terapéuticas y educativas necesarias para el menor.Antecedentes del acuerdo de divorcioHalle Berry y Olivier Martinez finalizaron su proceso de divorcio en 2023, tras haberlo iniciado en octubre de 2015. El acuerdo vigente establecía la custodia legal conjunta de Maceo, con la obligación de Berry de pagar USD 8.000 mensuales en concepto de manutención, más un 4,3% de cualquier ingreso anual que supere los USD 2.000.000.