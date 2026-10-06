Karina Torres responde a acusaciones de irregularidades tras su tercer lugar en LCDLF

Respuesta a las críticas de "Las Perdidas"Tras obtener el tercer lugar en la gran final de La Casa de los Famosos México con 9,718,852 votos, la creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, conocida como la "Licenciada", abordó las declaraciones de sus amigas y compañeras del grupo "Las Perdidas". Horas después de la gala, influenciadoras cercanas a Torres, como Paola Suárez, Vanessa Labios 4K y Sol León, expresaron su descontento en redes sociales.Paola Suárez cuestionó abiertamente el triunfo de la cantante Mariana Ochoa (exintegrante de OV7), señalando como irregular que la primera expulsada de la temporada haya regresado para ultimately ganar el certamen. Por su parte, Vanessa Labios 4K calificó el resultado de injusto en una transmisión en vivo, y Sol León afirmó que Karina Torres merecía la victoria.Ante estos señalamientos, la finalista restó importancia al conflicto, explicando que las declaraciones derivaron de la adrenalina del momento. "Cada una de mis comadres... somos de repente muy explícitas y nos encanta expresar lo que pensamos. Tal vez yo creo que por el momento, la euforia o la adrenalina", declaró ante los medios, descartando sentirse inconforme con el resultado.El agradecimiento a su audiencia y el cierre del realityEnfrentando a los reporteros, Karina Torres enfatizó que su objetivo inicial era avanzar hasta donde la audiencia lo determinara a través del sistema de votación oficial. "De lo referente a lo del tercer lugar, yo estoy bien contenta... el público me llevó hasta la final, me dio ese tercer lugar y eso lo valoro mucho", afirmó. Posteriormente, a través de sus plataformas digitales, la influencer dedicó un emotivo mensaje a sus seguidoras, a quienes llama cariñosamente "Lobas": "Si algo me llevo de todo esto, no es un premio... es el amor de todas ustedes. Los premios pasan, las luces se apagan, pero el cariño verdadero se queda para siempre".Defensa de la transparencia en el conteoEl debate sobre la legitimidad del resultado también contó con otras voces dentro del mismo ecosistema del reality. La conductora Wendy Guevara atribuyó la molestia de algunos seguidores a las mediciones no oficiales que circulan en internet, aclarando que el resultado final dependió exclusivamente de los votos emitidos en la plataforma digital oficial del programa.La cuarta temporada del reality concluyó con un registro acumulado histórico de 43,152,660 votos repartidos entre los cinco finalistas. El primer lugar fue para Mariana Ochoa, seguida en el segundo puesto por Memo Schutz, y cerrando el podio Karina Torres.