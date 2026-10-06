Karina Torres responde a acusaciones de irregularidades tras su tercer lugar en LCDLF

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La creadora de contenido Karina Torres defendió su tercer lugar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, atribuyendo a la "euforia" del momento las críticas de sus allegadas sobre supuestas irregularidades en la votación. Mientras la finalista agradeció el apoyo incondicional de su audiencia, figuras como Wendy Guevara salieron en defensa de la transparencia del conteo oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:00 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:05 AM.