Michael Douglas revela que enfrentó una amenaza con una aguja infectada con VIH en los Oscar de 1992

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En su nueva autobiografía, One Helluva Ride, el actor Michael Douglas revela que durante los Premios Oscar de 1992 fue advertido por el FBI y la policía de Los Ángeles sobre un plan para agredirlo con una aguja infectada con VIH. A pesar de las estrictas advertencias de seguridad, el actor decidió presentarse en el escenario de la gala.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:14 AM.