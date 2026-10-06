Michael Douglas revela que enfrentó una amenaza con una aguja infectada con VIH en los Oscar de 1992

En su nueva autobiografía, One Helluva Ride, el actor Michael Douglas relata un escalofriante episodio de seguridad ocurrido durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1992. Un año después de ganar la estatuilla al Mejor Actor por su papel de Gordon Gekko en Wall Street, el artista llegó en limusina al Shrine Auditorium de Los Ángeles. Al abrirse la puerta del vehículo, en lugar del personal del evento, fue recibido por un agente del FBI y un sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).Las autoridades le informaron que habían recibido información creíble sobre una posible agresión: un hombre misterioso se encontraba dentro del recinto con la intención de “apuñalarlo con una aguja infectada con VIH”. Douglas recordó que, al ocurrir esto en el apogeo de la crisis del SIDA, tal ataque equivalía prácticamente a una sentencia de muerte, en una gala donde muchas figuras portaban lazos rojos en señal de apoyo a la lucha contra la enfermedad.Ante la gravedad de la situación, agentes encubiertos fueron distribuidos entre el público, el personal y el equipo técnico para vigilar al actor y detectar cualquier movimiento sospechoso. Los investigadores, que no habían logrado identificar ni ubicar al presunto responsable, recomendaron encarecidamente a Douglas que no subiera al escenario.Sin embargo, el actor tomó la arriesgada decisión de participar. Esa noche, presentó el premio a la Mejor Actriz, otorgado a Jodie Foster por su actuación en El silencio de los inocentes. Douglas recuerda que, antes de salir, echó un vistazo rápido a la multitud entre las luces cegadoras para asegurarse de que nadie se abalanzara sobre él. Finalmente, la ceremonia concluyó sin incidentes y ninguna persona fue detenida en relación con la amenaza.El episodio de los Oscar no fue el único incidente de este tipo en la carrera del actor. En sus memorias, Douglas también revela que, durante el rodaje de la serie televisiva The Streets of San Francisco en la década de 1970, su nombre apareció en una lista de posibles objetivos de los llamados Death Angels, un grupo vinculado a los infames Zebra Murders. Como medida de protección, el actor asegura que llegó a utilizar un chaleco antibalas bajo su vestuario, mientras agentes encubiertos permanecían cerca de él durante las grabaciones.