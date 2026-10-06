Mimi Rogers regresa a la alfombra roja a los 70 años y evoca su pasado junto a Tom Cruise

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La actriz Mimi Rogers, de 70 años, reapareció en la alfombra roja durante el estreno mundial de What Happened to Doris?, reviviendo el interés mediático por su historia como la primera esposa de Tom Cruise y la figura clave que lo introdujo a la Cienciología.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 10:44 AM.