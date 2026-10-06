Mimi Rogers regresa a la alfombra roja a los 70 años y evoca su pasado junto a Tom Cruise

La actriz estadounidense Mimi Rogers volvió a acaparar los titulares de la prensa internacional al asistir al estreno mundial de What Happened to Doris?, cinta dirigida por Nick Simon y en la que comparte créditos con Heather Graham. Su presencia en el evento reavivó inevitablemente las comparaciones con su pasado, especialmente por su relación con Tom Cruise, quien actualmente se encuentra promocionando la película Digger, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.Aunque Rogers ha mantenido una carrera constante durante más de cuatro décadas, su nombre sigue estrechamente ligado al del astro de Hollywood. La pareja se conoció en 1985, cuando él tenía 23 años y ella 29, una diferencia de edad que en aquella época llamó poderosamente la atención. Contrajeron matrimonio en 1987 en una ceremonia pequeña y privada en Nueva York, justo cuando Cruise comenzaba a consolidar su estrellato gracias al éxito de Top Gun. Sin embargo, la unión fue efímera: anunciaron su separación en enero de 1990 y formalizaron el divorcio un mes después.El papel clave en la introducción a la CienciologíaMás allá de su matrimonio, Rogers tuvo un papel determinante en uno de los aspectos más conocidos de la vida de Cruise. La actriz creció en un entorno vinculado a la Cienciología; su padre, Philip C. Spickler, fue un miembro destacado de la organización y mantuvo relación directa con su fundador, L. Ron Hubbard. Fue Mimi quien acercó a Cruise a esta religión, de la que el actor se convertiría posteriormente en uno de sus miembros más famosos y visibles a nivel mundial. Con el paso de los años, Rogers decidió desligarse de la iglesia, mientras que Cruise continúa asociado públicamente a ella.Carrera independiente y superación de estereotiposLa actriz ha hablado en diversas ocasiones sobre los desafíos de construir su propia identidad profesional mientras estaba casada con una estrella en ascenso. En una entrevista concedida a The Telegraph en 2001, Rogers reconoció que la diferencia de edad llegó a molestarle debido a la forma sensacionalista en que la prensa la abordaba: “Lo de la edad sí que me sacó de quicio”, señaló, recordando cómo los medios exageraban constantemente este aspecto.Tras el divorcio, ambos tomaron rumbos distintos. Mientras Cruise se casó ese mismo año con Nicole Kidman, Rogers continuó forjando su trayectoria como actriz. Con el tiempo, participó en producciones televisivas y cinematográficas de gran reconocimiento, como The X-Files, Mad Men y Two and a Half Men, manteniendo una presencia activa en la pantalla. Ahora, a sus 70 años, Rogers demuestra que su vigencia en la industria sigue intacta con su nuevo proyecto, What Happened to Doris?.