Omar Germenos revela por qué regresó a México tras 8 años en Estados Unidos

El reconocido actor Omar Germenos confirmó su vuelta a México después de ocho años de vivir en Estados Unidos, país al que se mudó en un momento que calificó como "delicado" para su nación. Aunque logró mantener un mercado laboral abierto en el extranjero, el intérprete dejó claro que su verdadero hogar está en Cuernavaca.La decisión de regresar estuvo fuertemente influenciada por el deseo de preservar la identidad de su familia. "Mis hijos se acercaban a la preadolescencia y no quería que me hablaran en inglés. Particularmente, siempre extrañé vivir aquí", confesó el actor, quien se define con humor como "más chilango que la torta de chicharrón" y afirmó que sus historias se siguen contando en México.Contrastes entre culturas: "Allá hay calidad, aquí calidez"Al comparar ambas naciones, Germenos destacó las marcadas diferencias sociales. Reconoció que en Estados Unidos existe "mucha seguridad" y un alto nivel de civilidad, pero señaló que, en su experiencia, la gente puede ser "muy inculta y no hay apapacho". Por el contrario, valoró el ambiente cálido de su país, resumiendo la dicotomía con una frase contundente: "Allá hay calidad y aquí calidez".Un inicio accidental y la filosofía de la "vieja escuela"Germenos reveló que su llegada a la actuación fue "un accidente", ya que comenzó en esta profesión a los 30 años, después de trabajar como sastre desde los 18. Aunque realizó comerciales en su juventud para ganar dinero, tuvo que aprender el oficio sobre la marcha.Como representante de la "vieja escuela", el actor prefiere aprenderse los diálogos de memoria, considerando que es "lo más natural". No obstante, admite que el apuntador es una herramienta útil ante la contrarreloj de la televisión, siempre y cuando se use como un apoyo y no como una muleta. Asimismo, agradeció los consejos recibidos en sus inicios de veteranos de la talla de Héctor Bonilla y Julio Alemán, figuras a las que considera sus maestros.Nuevo proyecto: 'Todavía te amo'Actualmente, el actor forma parte del elenco de la nueva producción Todavía te amo, marcando su tercera colaboración con el productor Carlos Bardasano. En esta historia, Germenos interpreta a "Esteban", un personaje que, según sus propias palabras, "se detona por cosas que no debería estar haciendo y trata de detonar en otros lo contrario". El actor describió a su personaje como alguien que intenta disculpar sus faltas dando buenos consejos a los demás, lo que lo convierte en un ser "más humano y entrañable".