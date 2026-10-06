Omar Germenos revela por qué regresó a México tras 8 años en Estados Unidos

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El actor Omar Germenos anunció su regreso definitivo a México tras ocho años de residir en Estados Unidos, motivado principalmente por el deseo de que sus hijos mantengan su vínculo cultural y lingüístico con su país natal. El intérprete, originario de Cuernavaca, compartió detalles sobre su carrera, sus inicios tardíos en la actuación y su participación en el nuevo proyecto Todavía te amo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 09:56 AM.