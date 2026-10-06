Pascal Nadaud confiesa sus dudas pasadas sobre su sexualidad y enfrenta fuertes tensiones con Kevyn

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El atleta y capitán de la selección mexicana de rugby, Pascal Nadaud, reveló en 'La Granja VIP 2026' que a los 19 años experimentó con hombres para confirmar su heterosexualidad. Asimismo, el participante de 36 años se encuentra en el centro de la polémica por las crecientes tensiones y enfrentamientos con el comediante Kevyn Contreras dentro del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:08 AM.