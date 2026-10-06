Pascal Nadaud confiesa sus dudas pasadas sobre su sexualidad y enfrenta fuertes tensiones con Kevyn

Confesión sobre su sexualidad y reafirmación personalEn una sincera conversación con Manelyk González y Kunno dentro de 'La Granja VIP 2026', Pascal Nadaud abrió su corazón sobre una etapa de dudas respecto a su orientación sexual. El deportista confesó que, alrededor de los 19 años, comenzó a cuestionarse si era gay, ya que no sentía una fuerte atracción por las mujeres y sus compañeros en el comité olímpico solían asumir su homosexualidad por ciertas actitudes.Para salir de dudas, decidió "experimentar con hombres", una experiencia que, lejos de confundirlo más, le reafirmó que su atracción es hacia las mujeres. "Me dije: 'No, no te gustan los hombres, te gustan las mujeres'", relató el atleta, añadiendo que este proceso le ayudó a sentirse más seguro de su personalidad y a relacionarse con mayor facilidad. Incluso, expresó con ironía que le resultan extraños los hombres excesivamente "machos", sugiriendo que a menudo son ellos quienes ocultan su verdadera orientación.Vida sentimental actualPese a las especulaciones de algunos seguidores que insisten en que el deportista oculta su verdadera sexualidad por "miedo", Nadaud ha sido claro sobre su vida amorosa. Según reveló previamente a Fernando Lozada, el capitán de la selección mexicana de rugby mantiene desde hace dos años una relación sentimental con Claire Etrillard, una atleta y profesional del marketing de nacionalidad francesa. La pareja, que se conoció en el gimnasio a través de un amigo en común, suele compartir momentos de su vida juntos a través de las redes sociales.Tensiones crecientes con Kevyn ContrerasMás allá de sus confesiones personales, Pascal Nadaud ha generado controversia por su trato hacia el comediante Kevyn Contreras 'Bicolor'. Desde las primeras semanas del programa, el deportista le ha reclamado no cumplir con sus obligaciones como peón y realizar "chistes tontos". La situación ha escalado al punto de que Nadaud admitió ante sus compañeros que le gustaría golpear al regiomontano, cuya presencia le resulta sumamente molesta.El conflicto alcanzó un punto crítico durante una fiesta reciente en el reality, cuando Pascal sacó a Kevyn de la habitación argumentando que no dejaba dormir a los demás y asegurando que el comediante lo había "lastimado". Aunque no se han registrado nuevos enfrentamientos físicos en los últimos días, la tensión en la casa es palpable, y algunos seguidores han comenzado a especular, sin base confirmada, que la hostilidad del atleta podría enmascarar una supuesta atracción, algo que el propio Nadaud ha desmentido indirectamente con su historial y declaraciones.