Robert De Niro y Mark Ruffalo arremeten contra Donald Trump y exigen movilización electoral

...

El actor Robert De Niro protagonizó un encendido discurso en Nueva York contra el presidente Donald Trump, a quien calificó duramente, y exhortó a los ciudadanos a votar para recuperar el control del Congreso. El evento, celebrado el 4 de octubre, también contó con la participación de Mark Ruffalo, quien advirtió sobre posibles intentos de interferencia en los próximos comicios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 09:19 AM.