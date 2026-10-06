Robert De Niro y Mark Ruffalo arremeten contra Donald Trump y exigen movilización electoral

El reconocido actor Robert De Niro lanzó fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto público celebrado el domingo 4 de octubre en Nueva York. En su intervención, el intérprete de El Padrino calificó al mandatario de "cobarde" y "trozo de mierda", además de describir a los integrantes de la administración republicana como "tremendamente estúpidos". El evento, denominado Hands Off Our Vote, reunió a diversos artistas y activistas con el objetivo de defender el derecho al voto a solo un mes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre. De Niro, de 83 años, centró su discurso en la necesidad de recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, vinculando la participación ciudadana con los principios fundamentales establecidos en la Constitución estadounidense.El actor instó a los asistentes a ejercer su poder a través de las urnas, animando a familiares, amigos y vecinos a participar en los comicios "cuanto antes". Según su perspectiva, los miembros de la administración actual conocen las leyes y son conscientes de que sus acciones están alejando a la ciudadanía, por lo que la movilización se presenta como la herramienta clave para contrarrestar esta situación y recuperar su voz y poder.Tras la intervención de De Niro, el actor Mark Ruffalo también tomó la palabra para cuestionar al gobierno estadounidense. Ruffalo subrayó la importancia crítica de las próximas elecciones y expresó su profunda preocupación por lo que describió como posibles intentos de interferir o alterar el proceso electoral, haciendo un llamado a la vigilancia y participación activa de la sociedad para proteger la integridad de los comicios.