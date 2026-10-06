Shakira propone que Gerard Piqué viaje a Miami para las visitas cortas y evitar traslados largos

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La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué comparecieron este martes ante un tribunal en Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. La artista propone que, en periodos vacacionales breves, sea el padre quien viaje a Miami para evitar el desgaste de los traslados transatlánticos a los menores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 09:31 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 09:33 AM.