Shakira propone que Gerard Piqué viaje a Miami para las visitas cortas y evitar traslados largos

La cantante colombiana Shakira y el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, volvieron a coincidir en un proceso judicial en Barcelona con el objetivo de revisar el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. El juicio aborda posibles modificaciones al acuerdo de separación que ambos ratificaron en diciembre de 2022, el cual estableció que la artista residiría con los menores.A través de su agencia de prensa, Shakira difundió un comunicado para aclarar su postura, precisando que su intención no es "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino ajustar la logística de los viajes entre sus lugares de residencia. La propuesta de la intérprete se centra en que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para convivir con sus hijos, en lugar de que sean ellos quienes deban realizar el desplazamiento a Barcelona.El bienestar de los menores como prioridadEl planteamiento de la artista busca evitar que Milan y Sasha realicen "viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan". Shakira hizo una clara distinción entre el tiempo de convivencia con el exfutbolista y los traslados necesarios para que estos encuentros se produzcan.Su petición apunta a compartir el esfuerzo del viaje, proponiendo que el padre se desplace a Miami cuando las vacaciones sean breves. De esta manera, los niños podrían permanecer en su entorno habitual, lo que les permitiría "mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar". La cantante sostiene que este ajuste es fundamental para proteger el bienestar emocional, físico y académico de ambos menores.Antecedentes y estado del procesoEl pacto original, ratificado en diciembre de 2022, fijó las condiciones de convivencia de los menores con su padre tras la instalación de Shakira con ellos. Casi cuatro años después, ambas partes comparecieron en la ciudad condal para testificar en este juicio de revisión.Hasta el momento, la información disponible no detalla la postura oficial de Gerard Piqué frente a esta nueva propuesta, ni se ha emitido una decisión por parte del tribunal. Por ahora, el planteamiento conocido se limita a la solicitud de repartir los desplazamientos durante las vacaciones cortas, con el fin de que el esfuerzo de viajar no recaiga únicamente sobre los hijos.