Victoria Ruffo opina sobre el presunto retiro de Eugenio Derbez: “Ya debe”

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La actriz Victoria Ruffo comentó con humor sobre el posible retiro definitivo de su expareja, Eugenio Derbez, asegurando que “ya debe” hacerlo y admitiendo que ella también desea jubilarse. Además, la estrella reveló que fue hospitalizada de emergencia hace dos semanas por una infección, instando a sus seguidores a extremar las precauciones sanitarias.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:25 AM.