Victoria Ruffo opina sobre el presunto retiro de Eugenio Derbez: “Ya debe”

Tras surgir rumores sobre el posible retiro definitivo de Eugenio Derbez del ojo público, la actriz Victoria Ruffo fue cuestionada por los medios al respecto durante un encuentro con la prensa. Con su característico sentido del humor, la intérprete no dudó en calificar la idea como algo positivo, afirmando que su expareja “ya debe” hacerlo. Además, Ruffo confesó que ella misma comparte ese sentimiento de agotamiento profesional y aspiración al descanso: “Yo también ya me quiero ir”, señaló, expresando su deseo de poder jubilarse y seguir ese ejemplo en un futuro cercano.Emergencia de salud y llamado a la prevenciónAparte de los temas laborales, Victoria Ruffo aprovechó su aparición ante las cámaras para revelar un problema de salud reciente. La actriz detalló que, hace aproximadamente dos semanas, tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una infección, tras someterse a una cirugía para la extracción de una muela. A raíz de este incidente, la estrella hizo un llamado a sus seguidores para que extremen las medidas de prevención, advirtiendo sobre la aparición de nuevas cepas virales que representan un desafío incluso para los especialistas. “Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben ni cómo arreglar”, alertó Ruffo.Una historia marcada por la polémicaLa relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se remonta a finales de la década de 1980, cuando coincidieron en las grabaciones de la exitosa telenovela Simplemente María. Fruto de esa unión nació su hijo, José Eduardo Derbez.Sin embargo, su vínculo estuvo marcado por episodios controversiales, como la llamada “boda falsa”, ya que Ruffo aseguró en su momento haber asistido a una ceremonia creyendo que tenía validez legal, mientras que Derbez aclaró tiempo después que solo se trató de un evento simbólico. La pareja finalizó su relación a mediados de los años noventa en medio de diferencias personales y conflictos legales por la custodia de su hijo, la cual quedó finalmente bajo el cuidado de la actriz.Más recientemente, ambos personajes volvieron a cruzar palabras en la esfera pública. Ruffo fue duramente criticada tras hacer comentarios sobre el físico de la hija de Derbez, situación a la que el actor respondió de manera contundente, calificando las declaraciones de su exesposa como un “total desatino”.