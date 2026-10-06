Yanet García y Brianda Deyanara avivan los rumores de romance tras su salida de LCDLF

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Las influencers Yanet García y Brianda Deyanara han vuelto a encender los rumores de un posible romance tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026. Recientes declaraciones de ambas en redes sociales y en televisión han reavivado el entusiasmo de sus seguidores, quienes las han bautizado como "Brianet".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/10/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 06/10/2026 08:30 AM.