Yanet García y Brianda Deyanara avivan los rumores de romance tras su salida de LCDLF

El cercano vínculo que forjaron Yanet García y Brianda Deyanara durante su encierro en La Casa de los Famosos México 2026 no terminó con la gran final del programa. Tras su salida, ambas creadoras de contenido se han reencontrado para seguir compartiendo tiempo juntas, demostrando que su amistad se mantiene firme fuera de las cámaras. Sin embargo, ciertos gestos y comentarios han vuelto a alimentar las especulaciones de los fans sobre la existencia de algo más que una simple amistad.Declaraciones que encienden el 'shippeo'El llamado "shippeo" entre ambas comenzó a tomar fuerza dentro de la casa, donde Brianda destacó en múltiples ocasiones la profunda conexión y el cariño que sentía por la "chica del clima". Esta complicidad llegó a un punto álgido durante una participación de Deyanara en el programa matutino Hoy.Durante la dinámica del "confesionario" junto a la conductora Galilea Montijo, Brianda describió a Yanet como una persona especial que le había despertado sentimientos tras un mes sin verla, recordando incluso el detalle de una prensa rosa que García le llevó a una gala. Ante la directa pregunta de Montijo sobre si lo que sentía era "amor de hermanas o amor del otro", la influencer respondió con una frase que encendió las redes: “El que ella quiera”, añadiendo además que “con ella, todos estamos dispuestos”."La energía no miente": Coincidencias en la intimidadRecientemente, las influencers compartieron un día juntas en casa de Brianda. A través de sus historias de Instagram, Deyanara mostró a Yanet admirando su refrigerador, el cual está decorado con imanes de los lugares que ha visitado. Este detalle generó una inmediata conexión, pues García reveló que ella también colecciona imanes de sus viajes, una costumbre que adquirió durante una relación amorosa pasada.Para Yanet, esta coincidencia es una prueba de que ambas "son iguales" y lanzó un enigmático mensaje a sus seguidores: “La energía no miente”. Aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente un romance y ambas sostienen que mantienen una cercana amistad, estas declaraciones han sido suficientes para que los adeptos a "Brianet" sigan imaginando un futuro juntas. Cabe destacar que, dentro del reality, Brianda Deyanara también fue relacionada sentimentalmente por la audiencia con otro participante, Memo Schutz.