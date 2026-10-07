Gloria y Emilio Estefan celebran 48 años de matrimonio y revelan los secretos de su duradera unión

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La legendaria pareja musical Gloria y Emilio Estefan celebró este mes sus 48 años de matrimonio, revelando en una entrevista con la revista People que la comunicación diaria, el humor y la compatibilidad son los pilares fundamentales de su relación desde 1978.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 11:04 AM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 11:14 AM.