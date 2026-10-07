Gloria y Emilio Estefan celebran 48 años de matrimonio y revelan los secretos de su duradera unión

Durante la 41.ª edición de la cena anual Great Sports Legends Dinner en Nueva York, un evento benéfico a favor de la investigación para curar la parálisis, los Estefan compartieron con la revista People las claves de su longevidad amorosa. Gloria, de 69 años, describió su vínculo como una relación en permanente evolución: “Aprendemos el uno del otro cada día. Llevamos 50 años juntos, 48 casados. Pero, para ser honesta, se siente como un instante. Se siente como si nos hubiéramos casado ayer”.Por su parte, Emilio, de 73 años, enfatizó que mantener la chispa requiere una intención cotidiana. “Cada día es un aniversario. Si mantienes eso vivo, que cada día tiene que sorprender y ser algo, y no olvidar decir ‘te amo’, eso es importante”, afirmó el productor. La cantante también destacó la compatibilidad como base de su convivencia, señalando que comparten valores, prioridades, música y negocios, lo que minimiza los conflictos. “Él me hace reír incluso cuando no tiene intención de hacerlo”, confesó Gloria.De la música a un emporio familiarLa historia de la pareja comenzó en 1975 en Miami, poco después de que Gloria terminara sus estudios secundarios. Su primer encuentro fue en una sesión musical donde él tocaba el acordeón, y la química fue inmediata. Tras coincidir en una boda donde él interpretaba The Hustle, comenzaron a trabajar juntos en una banda, a pesar de que Emilio tenía una novia en ese momento y era su jefe.La primera cita formal, una salida para ver la película Young Frankenstein, fue decisiva para la artista, quien supo desde entonces que se casaría con él. En 1977, fundaron juntos la banda Miami Sound Machine, el punto de partida de un emporio musical y empresarial que se extendería durante décadas. Finalmente, contrajeron matrimonio el 2 de septiembre de 1978.La familia creció con el nacimiento de su hijo Nayib en 1980 (hoy de 46 años) y de su hija Emily en 1994 (de 31). En 2012, se convirtieron en abuelos con la llegada de Sasha Argento Estefan. A lo largo de estas décadas, la pareja ha acumulado reconocimientos de talla mundial, incluyendo estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood (ella en 1993 y él en 2005) y la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el expresidente Barack Obama en 2015.Recientemente, al cumplirse su aniversario, Gloria publicó un emotivo mensaje en Instagram: “Llevamos oficialmente 50 años juntos y seguiría eligiéndote cada año y para siempre”, a lo que Emilio respondió con una carta agradeciendo a Dios por la bella familia que han construido y por cada sueño compartido.