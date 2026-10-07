Jesse Huerta estrena "GÉNESIS" con su nuevo proyecto independiente tras anunciar pausa en Jesse & Jo

Un nuevo comienzo con "Jesse and The Supernovas"El músico dio a conocer su más reciente producción, el sencillo "GÉNESIS", el cual tiene una duración de 5 minutos y 45 segundos. Los créditos fonográficos corresponden a Nebulosa Records, con distribución a cargo de Virgin Music Group US Latin. Este lanzamiento marca una etapa distinta a los temas publicados junto a su hermana, aunque la iniciativa no es completamente nueva. El proyecto ya había sido presentado públicamente en febrero de 2026, durante el Festival de Viña del Mar, y fue desarrollado de manera paralela a sus compromisos con el dúo.Aclaración sobre la pausa en el dúoLa presentación de este proyecto individual generó dudas entre los seguidores, dado que ocurrió en medio de la conversación sobre su alejamiento de la dinámica del dueto. Al respecto, Jesse Huerta respondió que continuar creando era totalmente compatible con su decisión de cambiar su ritmo de trabajo, precisando en un mensaje: "Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música".El artista explicó que necesita tomar distancia para dedicar tiempo a su familia y cuidar su bienestar, pero enfatizó que esta pausa no implica abandonar su carrera artística.El futuro de las presentaciones y el rol de JoyPor su parte, Joy anunció que continuará cantando el repertorio que ambos construyeron durante más de dos décadas y mantendrá los compromisos previstos. Durante una conferencia de prensa, la cantante reconoció que le provoca temor enfrentar esta nueva etapa en solitario, pero expresó su firme intención de seguir presentándose ante el público.Ambos artistas cumplirán sus compromisos conjuntos hasta el 5 de diciembre. Sin embargo, Jesse confirmó que no participará en el concierto programado para el día siguiente, 6 de diciembre, en el Auditorio Nacional, donde Joy continuará al frente del proyecto en solitario. Aunque la situación ha sido descrita por algunos medios como una separación, Jesse ha mantenido que se trata de una pausa sin fecha de regreso, por lo que no se ha confirmado el cierre definitivo del dúo. Por ahora, el estreno de "GÉNESIS" muestra el camino que seguirá su actividad musical fuera de la agrupación que lo catapultó a la fama.