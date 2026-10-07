Jesse Huerta estrena "GÉNESIS" con su nuevo proyecto independiente tras anunciar pausa en Jesse & Jo

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El cantante y compositor Jesse Huerta presentó este 7 de octubre de 2026 su nuevo sencillo "GÉNESIS" bajo el nombre de su proyecto independiente, Jesse and The Supernovas. El lanzamiento se da semanas después de que el artista anunciara una pausa indefinida en el dúo Jesse & Joy para priorizar su bienestar y vida familiar, aclarando que no se retira de la música.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 12:43 PM.