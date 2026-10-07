Mariana Garza aclara su postura sobre la serie de Timbiriche y repasa su exitosa trayectoria

Con el próximo estreno de la serie sobre Timbiriche, el nombre de Mariana Garza ha vuelto a la palestra. La artista fue una de las integrantes que firmó el comunicado en el que señalaron que no participaron en la realización de la producción de ViX ni fueron consultadas sobre las historias que la plataforma presenta, marcando una distancia clara con el proyecto audiovisual.De Timbiriche a la consolidación actoral y teatralGarza ingresó a la legendaria agrupación en 1982 y la dejó en 1987 para concentrarse de lleno en la actuación, abriendo una etapa donde la televisión y el teatro adquirieron mayor protagonismo. Uno de sus trabajos más emblemáticos es la telenovela Alcanzar una estrella (1990), que protagonizó junto a Eduardo Capetillo. También participó en producciones como Flor y canela, A flor de piel y Atrévete a soñar.Su vínculo con Timbiriche nunca se rompió del todo, participando en los reencuentros por el 25 aniversario en 2007, el 35 en 2017 y en el musical Vaselina. El teatro ocupa un lugar central en su trayectoria; junto con el actor Pablo Perroni, impulsó la recuperación del inmueble que alberga el Teatro Milán en la Ciudad de México. Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, ambos adquirieron el edificio y participaron en su reconstrucción con diseño del escenógrafo Sergio Villegas. En televisión, destacó su regreso a las telenovelas en 2022 con Vencer la ausencia, tras nueve años de ausencia en el género.Un legado familiar en las artesEn su vida personal, Mariana Garza tiene dos hijas que han desarrollado sus propios intereses dentro del ámbito artístico, aunque por caminos distintos. Diana Shamadhi Alarcón Garza, la mayor, es fruto de su relación con el músico Benjamín Alarcón. Su interés se orientó hacia las artes plásticas y la escultura, mudándose a Nueva York para desarrollar su formación en esa área.Por otro lado, María Perroni Garza, hija de Mariana y Pablo Perroni, siguió el camino de la actuación. Ha participado en producciones televisivas como Vencer el pasado y Vencer la ausencia, donde interpretó a "Rayo", ampliando una experiencia de trabajo en conjunto que ya habían iniciado sobre los escenarios en la puesta en escena Nuestro cuaderno rojo. Así, mientras Garza mantiene una trayectoria ligada a la música, la televisión y los escenarios, sus hijas continúan expandiendo el legado artístico de la familia.