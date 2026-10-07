Mariana Garza aclara su postura sobre la serie de Timbiriche y repasa su exitosa trayectoria

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La exintegrante de Timbiriche, Mariana Garza, se sumó al comunicado que rechaza la falta de consulta para la próxima serie del grupo en ViX. Además, la actriz repasa su consolidada carrera en la televisión y el teatro, así como el camino artístico que han forjado sus hijas, Diana Shamadhi y María Perroni.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 11:35 AM.