Mariana Ochoa revela qué hará con su premio económico en La Casa de los Famosos México

La cantante y actriz, integrante de OV7, se convirtió en una de las favoritas de la audiencia y finalmente llegó al primer lugar en la competencia, lo que le permitió llevarse una importante cantidad de dinero. Sin embargo, su felicidad no se limita a la victoria en el reality, ya que ha explicado que utilizará parte de su premio para ayudar a una institución especial para niños con discapacidad auditiva.
Según compartió en entrevista, Mariana lleva aproximadamente dos décadas apoyando a diferentes casas hogares, pero hay una organización a la que tiene un especial cariño. La cantante planea utilizar una cantidad importante de aparatos auditivos para niños que actualmente tienen la posibilidad de utilizar estos dispositivos, pero que enfrentan un costo elevado. "Y algunos tienen la capacidad de usar aparato auditivo, los cuales son muy caros, entonces los voy a apoyar ahí con un número importante de aparatitos", explicó.
Además de su compromiso con las causas sociales, Mariana también tiene previsto utilizar parte de su premio para continuar con su carrera musical, ya que planea terminar de grabar su álbum. La cantante, que ha estado en el mundo de la música durante muchos años, ha enfrentado desafíos financieros como artista independiente, pero ahora se siente motivada para seguir adelante con sus proyectos musicales. "Eso, por una parte. Y pues la otra parte para terminar de grabar mi álbum porque como artista independiente, híjole, todo cuesta aparte", señaló.
En última instancia, Mariana planea utilizar su premio para tres objetivos importantes: apoyar a niños con discapacidad auditiva, terminar de financiar su nuevo álbum y comenzar el proceso para comprar una casa con jardín para sus hijos y sus mascotas. Al hacerlo, la cantante demuestra su compromiso con sus valores personales y su voluntad de utilizar su éxito para hacer una diferencia positiva en su comunidad.