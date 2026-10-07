Maribel Guardia acude a la Fiscalía de la CDMX para dar seguimiento a la denuncia contra Imelda

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La actriz Maribel Guardia se presentó este 7 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su testimonio en la investigación contra su exnuera, Imelda Tuñón, relacionada con presuntos delitos contra la salud en el fallecimiento del cantante Julián Figueroa en abril de 2023

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 12:43 PM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 01:02 PM.