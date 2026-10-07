Maribel Guardia acude a la Fiscalía de la CDMX para dar seguimiento a la denuncia contra Imelda

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sumó un nuevo capítulo este 7 de octubre, cuando la actriz acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación impulsada por su equipo jurídico.Rodeada por una fuerte movilización de reporteros y cámaras, incluyendo al medio TVNotas, Guardia se mantuvo firme en su postura de no revelar detalles sobre el caso. La intérprete explicó que sigue al pie de la letra las instrucciones de su defensa: “Mi abogado me dijo que no hablara nada. Que no les puedo contestar nada, porque mañana me voy a presentar en la fiscalía”, declaró un día antes del evento, reiterando que el silencio es estratégico mientras las indagatorias continúan.El foco de la investigación: presuntos delitos contra la saludLa denuncia promovida por Maribel Guardia tiene como eje central la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023. Según lo expuesto por la actriz y sus abogados, el recurso busca que las autoridades investiguen presuntos delitos contra la salud y posibles hechos relacionados con el suministro de psicotrópicos al cantante antes de su fallecimiento.Esta controversia se desató tras las declaraciones que Imelda Tuñón realizó en el podcast Mesa Cero, donde habló abiertamente sobre la manera en que obtenía recetas médicas y medicamentos que posteriormente le proporcionaba a Figueroa. Precisamente por ser el núcleo de la investigación, Guardia evitó responder a preguntas sobre dichas declaraciones, sentenciando: “No voy a hablar de eso, porque de eso es que voy a la fiscalía”. Además, aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial sobre posibles acciones legales promovidas por su exnuera en su contra.La postura de la defensa y el valor probatorioA su llegada, el representante legal de Maribel Guardia, el abogado Alonso Beceiro, explicó a los medios que la comparecencia de la actriz forma parte del procedimiento legal para rendir una declaración formal, confirmando que ella es considerada parte de las pruebas dentro del expediente y que su testimonio será relevante para el avance del caso.Cuando se le cuestionó sobre la existencia de elementos contundentes en el expediente, Beceiro fue cauteloso. Aunque no reveló detalles específicos, aseguró que el equipo legal valoró el material probatorio antes de presentar la denuncia. Sin embargo, precisó que la valoración final corresponde exclusivamente a las instancias competentes: “La contundencia de las pruebas únicamente la puede determinar la autoridad judicial. Nosotros, como litigantes, no podemos valorar la contundencia de las pruebas”, concluyó el abogado, dejando claro que el proceso sigue su curso bajo la estricta supervisión de la ley.