Muere a los 81 años Piero, figura emblemática de la música popular latinoamericana

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El reconocido cantautor Piero (Piero Antonio Franco De Benedictis) falleció a los 81 años en Argentina, dejando un legado imborrable en la música popular con éxitos como Mi Viejo y El jardín de los sueños. Su familia confirmó el deceso este miércoles, recordando su voz y su eterno mensaje de paz y solidaridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 03:25 PM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 03:27 PM.