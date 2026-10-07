Muere a los 81 años Piero, figura emblemática de la música popular latinoamericana

Un adiós a una leyenda de la canción de autorAmigos y familiares confirmaron este miércoles el fallecimiento del cantante Piero a sus 81 años en Argentina. A través de un comunicado, su familia expresó su profundo dolor y rindió homenaje a su trayectoria: “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”.Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, llegó a Argentina a los 3 años junto a su madre y su hermana, reuniéndose con su padre en la localidad bonaerense de Banfield. En 1951 se mudó a la ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro, donde dio sus primeros pasos en la música.De la formación religiosa a la consagración musicalAunque inicialmente ingresó en un seminario, Piero abandonó la formación para ser sacerdote en 1963 y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo Remates musicales.Un punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1968, cuando conoció al compositor José Tcherkaski. Juntos formaron una dupla creativa que produjo éxitos resonantes en toda América y Europa, consolidando temas clásicos como Mi Viejo y El jardín de los sueños.Exilio, regreso y profundo compromiso socialA comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, Piero se vio obligado a exiliarse debido a la publicación de dos de sus canciones de protesta más populares: Para el pueblo lo que es del pueblo y Que se vayan ellos. Durante su exilio, vivió en España, donde compró un molino abandonado cerca de Madrid, y posteriormente se mudó a Bogotá, forjando un estrecho vínculo con Colombia, país que le concedió la nacionalidad en 1994.A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y lanzó el disco Calor humano, una propuesta centrada en la paz interior, el amor y la solidaridad. Más tarde, creó la Fundación Buenas Ondas, dedicada a generar acciones de ayuda a la niñez y la adolescencia, alejándose temporalmente de los escenarios para concentrarse en esta labor humanitaria.Retomó su labor como cantautor en el 2000, editando en 2001 el disco Canciones blindadas y realizando una exitosa gira por Estados Unidos y varios países de Latinoamérica ante cerca de 150.000 espectadores.Su compromiso con la justicia social también marcó su vida pública. En 2008, apoyó la marcha por las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado en Colombia. Además, hizo campaña activa por el izquierdista Gustavo Petro en los procesos electorales de 2010, 2018 y 2022 (año en que Petro fue elegido presidente), y respaldó el plebiscito sobre el Plan de Paz impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.