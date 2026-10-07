Noel Gallagher revela la sencilla forma en que terminó su histórica rivalidad con Liam

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El músico Noel Gallagher reveló que el fin de su distanciamiento de más de 15 años con su hermano Liam para la reunión de Oasis no requirió grandes disculpas, sino un breve y sencillo intercambio familiar. Los detalles del reencuentro se abordan en el documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, que se estrenará en Disney+ este 9 de octubre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 01:07 PM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 01:10 PM.