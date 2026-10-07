Noel Gallagher revela la sencilla forma en que terminó su histórica rivalidad con Liam

La historia detrás de la esperada reunión de Oasis y su gira de 2025 es el eje central del documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern. El pasado 5 de octubre, la versión extendida del filme fue proyectada en los emblemáticos estudios Abbey Road, donde Noel habló sobre el proceso que puso fin a su histórico distanciamiento con Liam.Según declaraciones recogidas por la revista Variety, el artista aseguró que no hubo necesidad de abordar directamente los años de conflicto ni de pedir perdón. “La familia es diferente, no tienes que decir nada, es tan simple como eso. Y no tienes que justificar el no haber dicho nada a nadie”, señaló. Al recordar el momento en que volvieron a comunicarse, Noel relató que ante la curiosidad de su entorno, su respuesta fue tajante: “Todos me preguntaban: ‘¿Cómo fue?’ Y yo les decía: ‘No fue nada en particular’. Y ellos me preguntaban: ‘Bueno, ¿Qué te dijo?’ Simplemente respondí: ‘¿Cómo estás?’ Y eso fue todo".La neutralidad de Peggy Gallagher y anécdotas familiaresDurante el documental, los hermanos también reflexionaron sobre el papel de su madre, Peggy Gallagher, durante los 16 años que duró su enfrentamiento. Noel destacó que ella evitó tomar partido y mantuvo una postura estrictamente neutral: “Nunca tomó partido. Nunca decía… ya sabes, nunca decía nada”.En un tono más distendido, los músicos intercambiaron comentarios sobre quién era el hijo favorito de Peggy. Liam bromeó afirmando que su madre colocaba fotografías suyas cuando Noel no estaba presente, y que las sustituía rápidamente por imágenes de Noel cuando él llegaba a casa. La edición del documental disponible en Disney+ incluirá presentaciones en vivo adicionales de la gira, así como imágenes inéditas de la primera entrevista conjunta de los hermanos en más de 20 años.El futuro de la gira y la posibilidad de nueva músicaOasis continuará con su masiva reunión durante el próximo verano, emprendiendo una nueva etapa de conciertos. En el Reino Unido, el grupo tiene programadas cinco fechas en el Celtic Park de Glasgow, 11 conciertos en el Etihad Stadium de Mánchester y seis presentaciones en Knebworth. La gira también contemplará actuaciones en diversas ciudades de Europa, incluyendo Irlanda, Barcelona, Ámsterdam, París, Múnich y Roma, además de paradas en Estados Unidos en Boston y Las Vegas.Aunque por ahora no se ha confirmado nuevo material discográfico, Liam ha planteado públicamente en la red social X la posibilidad de volver al estudio si la próxima etapa de la gira se desarrolla según lo previsto. “Escucha, si todo va bien con la gira, supongo que el siguiente paso es tener una charla sobre nueva música. No nos veo de gira de nuevo a menos que tengamos música nueva”, escribió el vocalista, abriendo la puerta a un futuro creativo para la legendaria banda.