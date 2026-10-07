Renata Notni aclara su relación con Alejandro Speitzer tras rumores de romance: Somos grandes amigos

Durante las últimas semanas, las fotografías de la actriz Renata Notni y el actor Alejandro Speitzer juntos en distintos compromisos internacionales despertaron especulaciones entre sus seguidores sobre un posible romance. La pareja de artistas coincidió primero en Monza, Italia, para asistir al Gran Premio de Fórmula 1, y posteriormente viajaron a Nueva York como parte de un evento relacionado con la marca Bulgari.Sin embargo, al ser cuestionada por la prensa, Notni aseguró que la relación es mucho más sencilla de lo que las imágenes podrían sugerir. "Nos reímos mucho. Alex es un gran amigo. Trabajamos con muchas marcas juntos y pues ahora nos tocó irnos a dos viajes increíbles. Fuimos a la Fórmula 1 en Monza, y luego a Nueva York con Bulgari. Les digo, trabajamos con muchas marcas juntos y nos dio mucha risa, pero somos grandes amigos", declaró la actriz, negando así la existencia de un noviazgo.Enfoque en su carrera y cierre con Diego BonetaEstas declaraciones se producen pocos meses después de que, en abril pasado, Notni confirmara el final de su relación con el actor Diego Boneta, con quien mantuvo un noviazgo de cinco años. Aunque actualmente se encuentra soltera, la intérprete no descartó la posibilidad de volver a enamorarse en el futuro, aunque dejó claro que su prioridad actual es su desarrollo profesional."Uno nunca sabe, pero ahora sí, estoy enfocada en mi trabajo, disfrutando todo lo que viene. Qué les digo, he estado trabajando mucho y ahora esperando a que vengan los nuevos proyectos", comentó ante los medios.Respecto a su vínculo con Boneta, Notni explicó que mantienen una relación de cordialidad, aunque ya no son tan cercanos como antes. Considerando que esa etapa de su vida ya concluyó, la actriz manifestó no tener interés en seguir hablando del tema: "Mi relación con él es de cordialidad. Ese creo que ya es tema pasado, hay que darle carpetazo. Lo que se tuvo que decir ya se dijo", sentenció, marcando un cierre definitivo sobre su historia amorosa con el intérprete.