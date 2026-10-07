Renata Notni aclara su relación con Alejandro Speitzer tras rumores de romance: Somos grandes amigos

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La actriz Renata Notni desmintió los rumores de un posible romance con el actor Alejandro Speitzer, aclarando que mantienen un vínculo de amistad y colaboración profesional tras sus recientes viajes a Monza y Nueva York. Además, la intérprete se refirió a su exnoviazgo con Diego Boneta, asegurando que esa etapa de su vida ya quedó en el pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 10:54 AM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 11:01 AM.