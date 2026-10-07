Sabine Moussier habla de los influencers y las complicaciones que ha sufrido en el tema laboral

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La actriz Sabine Moussier ha hablado sobre las complicaciones que ha sufrido en el tema laboral debido a su falta de presencia en las redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 11:22 AM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 11:25 AM.