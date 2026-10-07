Sabine Moussier habla de los influencers y las complicaciones que ha sufrido en el tema laboral

Sabine Moussier ha sido una de las villanas más reconocidas en el mundo de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, la actriz ha sufrido algunas complicaciones en su carrera debido a su falta de presencia en las redes sociales.
En una entrevista con TVNotas, Moussier reveló que los productores prefieren elegir a personas con más impacto en el mundo digital, lo que ha afectado su capacidad para obtener papeles en las telenovelas.
A pesar de esto, Moussier no se ha desanimado y ha reconocido a algunos creadores de contenido que han sorprendido a la actriz con su talento. "Hay gente que se ha subido, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y que lo ha hecho de quitarse el sombrero, entonces yo creo que no podemos generalizar", compartió la actriz.
Moussier también habló sobre su carrera en el teatro, donde continúa trabajando y luchando con una enfermedad incurable que ha sido un gran reto para ella.
La actriz nació en Alemania y llegó a México a una edad temprana. Se consolidó como una de las referentes de la maldad en los melodramas gracias a su papel en la novela "El privilegio de amar".
Entre sus novelas más importantes se encuentran "El privilegio de amar", "La usurpadora", "La intrusa", "La doña", "La que no podía olvidar", "La usurpadora", "Querer" y "Querer 2".