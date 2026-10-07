El "Travieso" Arce regresa al ring con una condición: ayudar a los jóvenes de Los Mochis

Jorge Armando Arce Armenta, conocido como El Travieso Arce, fue un pugilista mexicano de gran prestigio en su época. Su trayectoria en el boxeo profesional, que abarcó desde 1996 hasta 2014, fue llena de victorias y derrotas. Durante su carrera, conquistó campeonatos mundiales en las divisiones minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo, y obtuvo un título interino del Consejo Mundial de Boxeo. Su registro profesional cerró con 64 victorias, de las cuales 49 fueron por la vía rápida, además de dos empates y ocho derrotas.
En 2026, Arce volvió a pelear en una exhibición durante la Feria de Puebla, compartiendo cuadrilátero con Julio César Chávez. La función, llamada “La Batalla contra las Adicciones”, buscó recaudar recursos para construir un Centro de Atención contra las Adicciones en la entidad.
El ex pugilista mexicano ha estado involucrado en actividades humanitarias y sociales en su comunidad natal, y ha mencionado su interés en ayudar a los jóvenes estudiantes de Los Mochis. En un video publicado en redes sociales, Arce explicó que estaría dispuesto a subir al ring contra el luchador Konan Big, siempre y cuando el pago sea adecuado. "Poncho, enséñame el contrato y dime cuánto me vas a pagar porque me hormiguean las manos por pegarle un chingazo al Conan. ¡Au, ánimo!", dijo Arce.
La marca Ring Royale de Poncho de Nigris ha organizado varias peleas entre celebridades y influencers, y la última edición ha generado mucho interés. Arce, conocido por su trayectoria en el boxeo y su compromiso con la comunidad, es uno de los perfiles que ha generado más interés en esta edición.
Se espera que la pelea entre Arce y Konan Big sea un evento emocionante y que genere mucho interés entre los fans del boxeo y los seguidores de las celebridades y influencers que participarán en la edición.