Yahir se sorprende al descubrir que los regalos virtuales en TikTok son dinero

...

Tras finalizar en sexto lugar en La Casa de los Famosos México 2026, el cantante Yahir protagonizó un momento viral en TikTok al descubrir que los regalos virtuales de sus seguidores se traducen en dinero real. El artista, quien según rumores fue el menos pagado del reality, bromeó sobre la posibilidad de haberse unido antes al mundo de las redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/10/2026 02:01 PM.
En Espectáculos y editada el 07/10/2026 02:04 PM.