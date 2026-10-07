Yahir se sorprende al descubrir que los regalos virtuales en TikTok son dinero

Pocos días después de su salida de La Casa de los Famosos México 2026, Yahir realizó una transmisión en vivo en TikTok para interactuar con sus seguidores. Durante la emisión, los fans comenzaron a enviarle una serie de regalos virtuales. Sin embargo, el intérprete de temas como Alucinado y La locura desconocía por completo que estos obsequios digitales representan una ganancia económica real.Inicialmente, el cantante pensó que los sonidos de las notificaciones provenían de sus propios audífonos. Al ser informado por los presentes en la transmisión de que se trataba de una forma de "cariño" monetizado en la plataforma, Yahir quedó en shock y pidió a los usuarios que dejaran de hacerlo. Con su característico humor, bromeó sobre la posibilidad de haberse unido al mundo de las redes sociales mucho antes, dada la inesperada fuente de ingresos.Balance de su participación en el realityEl momento de esparcimiento digital se da tras el cierre de la temporada del reality show 24/7, cuya gran final se llevó a cabo el pasado 4 de octubre. Yahir se ubicó en el sexto lugar de la competencia, en medio de una ola de reclamos de algunos de sus excompañeros hacia la producción, quienes lo visualizaban como un firme candidato a la victoria.No obstante, durante la conferencia de prensa de los finalistas, el cantante se mostró satisfecho con el resultado de su estancia, agradeció el cariño de la gente y aplaudió el triunfo de la ganadora de la temporada, Mariana. Este desenlace contrasta con información que circuló previo al estreno del programa, la cual filtraba que Yahir habría sido el habitante con el sueldo más bajo del reality, percibiendo supuestamente 110 mil pesos semanales.¿Un nuevo rumbo entre la música y las redes?El descubrimiento de este mecanismo de monetación en TikTok abre una nueva puerta en la carrera del artista, ofreciéndole una fuente de ingresos alternativa y directa con su base de fans. A pesar de la sorpresa y el potencial económico que esto representa, hasta el momento Yahir no ha expresado ningún deseo de abandonar su carrera musical, dejando claro que su pasión por el canto sigue intacta mientras explora con humor este nuevo territorio digital.