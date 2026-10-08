Catherine Zeta-Jones recomienda las memorias de Michael Douglas pese a que no las ha leído

Durante una reciente entrevista en el programa Today, la conductora Carson Daly le preguntó a Catherine Zeta-Jones si ya había leído las memorias de su esposo. La actriz admitió con naturalidad y humor que aún no lo ha hecho, bromeando: “Cuando estoy cansada por la noche, no tengo intención de leer sobre él”.La intérprete explicó que su apretada agenda le ha impedido sentarse a disfrutar del relato. Recientemente terminó el rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie Merlina, una producción que filmó durante siete meses en Dublín. Posteriormente, viajó a Londres por compromisos vinculados al proyecto Kill Jackie y pasó por Bilbao, en España, antes de participar en la entrevista. Pese a no haber avanzado en la lectura, Zeta-Jones fue enfática en su respaldo: “Todo el mundo debería leerlo”, afirmó, sugiriendo al público que se preparara para el contenido de la obra.El libro One Helluva Ride repasa la trayectoria profesional de Douglas, sus relaciones y momentos clave de su matrimonio con Zeta-Jones, incluida la separación temporal que atravesaron en 2013. La pareja, casada desde el año 2000, decidió tomar distancia después de unas vacaciones, enfrentando varios problemas simultáneos tras más de una década juntos.El actor describió aquel período como “increíblemente difícil”, aunque sostuvo que ambos se querían profundamente y necesitaban comprobar si seguir casados era lo mejor para todos. Durante ese proceso, mantuvieron un contacto regular y priorizaron el bienestar de sus hijos, Dylan y Carys, procurándoles que entendieran que la situación no era responsabilidad de nadie. Douglas destacó la fortaleza de sus hijos, asegurando que ellos nunca dudaron del amor de sus padres.Zeta-Jones y Douglas retomaron su relación en 2014. En sus memorias, el actor asegura que su matrimonio se fortaleció después de aquella etapa complicada y que recientemente celebraron su aniversario número 25.Douglas escribió que todavía disfrutan compartiendo actividades sencillas, como jugar 18 hoyos de golf, caminar por la playa o pasar el día en el sofá conversando. El protagonista de Wall Street dejó una definición muy afectuosa sobre su esposa, señalando que “Catherine Zeta-Jones sigue siendo una cita increíble” tras más de dos décadas juntos.Ante la curiosidad del conductor sobre qué impresión le causarán esos pasajes cuando finalmente los lea, la actriz evitó dar anticipos. Daly comentó que Douglas había llegado a casa una noche, miró discretamente y notó que ella no parecía molesta, deduciendo que aún no había avanzado con la lectura. Zeta-Jones cerró el intercambio con otra sonrisa: “Me encontró en un buen momento”.