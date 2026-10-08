Catherine Zeta-Jones recomienda las memorias de Michael Douglas pese a que no las ha leído

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La actriz Catherine Zeta-Jones recomendó al público leer el nuevo libro de su esposo, One Helluva Ride, aunque confesó con humor que su agitada agenda de rodajes y viajes le ha impedido abrirlo. La obra repasa la trayectoria de Michael Douglas, incluyendo los detalles de su separación temporal en 2013 y el fortalecimiento de su matrimonio, que recientemente celebró su 25º aniversario

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 10:42 AM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 10:48 AM.