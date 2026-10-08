Celine Dion sufre una caída en el escenario durante su emotivo regreso a los conciertos en Francia

La noche del 7 de septiembre en Nanterre, en las afueras de París, Celine Dion vivió un incidente que capturó la atención de los asistentes. Mientras interpretaba uno de los temas de su repertorio y realizaba una coreografía que incluía saltos apoyándose en una sola pierna, la cantante perdió el equilibrio y cayó sentada sobre el escenario, extendiendo un brazo para amortiguar el impacto.Aunque el momento generó sorpresa y preocupación inicial entre el público, la artista se levantó poco después, levantó el pulgar en señal de que estaba bien y continuó con la presentación sin que el espectáculo sufriera una interrupción significativa. El músico Gary Francq, quien se encontraba entre el público, captó el momento en video y destacó la rápida recuperación y profesionalismo de la intérprete.Este concierto formó parte de una serie de 16 presentaciones en Francia, todas con las entradas agotadas, que marcaron el gran regreso de la cantante a los escenarios después de casi cuatro años. El espectáculo, con una duración de dos horas y 15 minutos e integrado por 25 canciones, abrió con el tema “On Ne Change Pas” (Nosotros no cambiamos).Al finalizar la interpretación, una visiblemente emocionada Dion confesó al público que se había prometido no llorar. “Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, declaró, según recogió la revista Variety.Este hito en su carrera ocurre después de un periodo marcado por su salud. En diciembre de 2022, la artista reveló públicamente su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una afección neurológica poco común que causa rigidez muscular y espasmos severos, y que puede afectar los músculos de la garganta, dificultando el habla y el canto.Tras el diagnóstico, Dion se vio obligada a cancelar las fechas restantes de su gira mundial y a reducir drásticamente sus apariciones públicas; su último concierto completo antes de esta pausa había sido el 8 de marzo de 2020. Su reaparición más notable antes de esta gira fue en julio de 2024, cuando realizó una breve pero memorable presentación de una canción durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada junto a la Torre Eiffel.