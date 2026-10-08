Celine Dion sufre una caída en el escenario durante su emotivo regreso a los conciertos en Francia

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La cantante canadiense Celine Dion sufrió una caída al perder el equilibrio durante una coreografía en su concierto en Nanterre, Francia. Pese al susto, la artista se recuperó rápidamente y continuó el espectáculo, consolidando su valiente regreso a las giras tras su diagnóstico de síndrome de la persona rígida en 2022.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 12:35 PM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 12:37 PM.