Gustavo Adolfo Infante gana caso contra Alfredo Adame por discriminación y anuncia futura demanda

La guerra legal entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y el actor Alfredo Adame parece estar llegando a su fase final. Ambos se presentaron recientemente ante los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México para el desahogo de pruebas relacionadas con la demanda iniciada por Infante. Según fuentes del juzgado, el juez falló a favor del comunicador y su progenitora, hallando culpable a Adame. El momento del veredicto estuvo marcado por la tensión: mientras el actor lucía desencajado, Infante habría esbozado una sonrisa, lo que provocó un altercado verbal. Se reporta que Adame insultó al periodista, quien en respuesta le advirtió: “Te voy a meter a la cárcel”.Antecedentes: las acusaciones de 2022El conflicto se remonta a 2022, cuando Infante decidió iniciar acciones legales contra Adame debido a unas polémicas declaraciones en las que el actor acusó a su madre, la señora Elvia Inés Seañez, de practicar magia negra.Desde el inicio, Infante dejó claro que no buscaba una simple disculpa pública, sino una sanción contundente por parte de las autoridades, argumentando que su progenitora era una “señora de la tercera edad” que merecía absoluto respeto. Aunque en su momento Adame afirmó haber ganado el caso, Infante desmintió dicha versión, asegurando que el proceso legal continuaba hasta obtener justicia.Próximos pasos: individualización de penas y demanda civilDurante una transmisión reciente de De primera mano, el abogado de Infante confirmó que, tras hallar culpable a Adame, el siguiente paso es la emisión de la sentencia en su versión escrita, para la cual las partes tienen un plazo de cinco días una vez notificadas. Ambas partes conservan el derecho a apelar el dictamen mediante un amparo directo.El próximo 15 de octubre se llevará a cabo una nueva audiencia para la individualización de las penas, donde se determinará cuántos años de cárcel le corresponden al actor. Además, Infante confirmó que, tras este proceso penal, presentará una demanda de tipo civil por el daño moral causado a su madre.“Ahora va a venir la civil. El próximo 15 es la individualización de las penas y nos van a decir cuántos años de cárcel le tocan a Adame”, señaló el periodista, añadiendo que la reparación del daño incluirá compensaciones económicas y garantías de no repetición, decididas por las autoridades una vez cuantificado el perjuicio.