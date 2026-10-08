Gustavo Adolfo Infante gana caso contra Alfredo Adame por discriminación y anuncia futura demanda

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El periodista Gustavo Adolfo Infante obtuvo un fallo favorable en su demanda por discriminación y violencia contra el actor Alfredo Adame, en agravio de su madre, Elvia Inés Seañez. Tras una tensa audiencia, se espera la individualización de penas el 15 de octubre, mientras Infante prepara una demanda civil por daño moral

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 03:27 PM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 03:32 PM.