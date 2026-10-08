La histórica Residencia Adelman en Beverly Hills,de Charles Chaplin, sale a la venta por 25 millones

...

La Residencia Adelman, una mansión de 1956 en Beverly Hills edificada en el terreno que alguna vez perteneció a Charles Chaplin, sale a la venta por 25 millones de dólares. Restaurada meticulosamente por el editor Benedikt Taschen y su esposa Lauren, la propiedad preserva la esencia pura del modernismo californiano de mediados de siglo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 11:17 AM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 11:30 AM.