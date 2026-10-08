La histórica Residencia Adelman en Beverly Hills,de Charles Chaplin, sale a la venta por 25 millones

Ubicada en el 1035 de Summit Drive, una de las calles que condensa el legado del Hollywood clásico, la propiedad posee un vínculo histórico que va más allá de su ubicación. El predio perteneció originalmente al legendario actor Charles Chaplin, quien en 1928 mandó construir allí una cancha de tenis. Tras la reciente adquisición, esta instalación fue rehabilitada y puesta en valor según los estándares actuales del deporte.El vecindario es famoso por su concentración de historia cinematográfica: a pocos metros se encuentra la célebre mansión Pickfair (hogar de Mary Pickford y Douglas Fairbanks Jr. desde 1919), la residencia neocolonial del productor David O. Selznick, y hogares que en distintas épocas ocuparon figuras como Fred Astaire, Katharine Hepburn y Sammy Davis Jr.Edificada en 1956 durante el auge del modernismo de posguerra en California, la Residencia Adelman fue diseñada por Thornton Abell y O’Neil Ford. Aunque comparte el espíritu del icónico programa Case Study Houses (CSH) de la revista Arts and Architecture, no forma parte de su catálogo oficial.Hace ocho años, el editor alemán Benedikt Taschen y su esposa Lauren adquirieron la vivienda, encontrando una obra que conservaba su esencia sin intervenciones mayores. Su proceso de restauración buscó resguardar esa singularidad: el piso de corcho pulido recorre las áreas sociales, la cocina mantiene su diseño de época con electrodomésticos originales restaurados y en funcionamiento, y las puertas corredizas de piso a techo difuminan el límite entre el interior y el jardín. La infraestructura fue renovada en su totalidad para cumplir con las exigencias contemporáneas sin comprometer el carácter del edificio. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, una casa de huéspedes, una piscina y casi 4.000 metros cuadrados de jardines.El interés de los Taschen por la arquitectura moderna californiana no es nuevo; en 1998 ya habían adquirido la futurista Casa Chemosphere, diseñada en 1960 por John Lautner.Ahora, esta nueva operación está a cargo de dos referentes del real estate de ultralujo en Los Ángeles. Con un precio de 25 millones de dólares, el inmueble se maneja con total discreción y solo se muestra a compradores previamente calificados, garantizando que esta pieza única del modernismo residencial estadounidense encuentre al custodio adecuado para su próximo capítulo.