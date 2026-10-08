Laura Zapata viaja a España para tratar intenso dolor de rodilla y recibe advertencia sobre su salud

La actriz Laura Zapata ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una fotografía de su rodilla derecha con agujas de terapia, evidenciando los severos problemas de salud que ha enfrentado recientemente. Sin embargo, lejos de desanimarse, la hermana de Thalía expresó su gratitud por haber encontrado el tratamiento óptimo en Valencia, España.Zapata reveló que se trasladó hasta la ciudad española para atenderse con el osteópata José Torres, un especialista en problemas musculares cuyos testimonios la convencieron de buscar su ayuda. "Yo lo tengo que ver. Le hablé, inmediatamente me dijo que sí, tomé mi tren y aquí estoy y pues ahora me siento tan ligerita", expresó la actriz, destacando la entrega, generosidad y cariño con los que el profesional la está tratando.Desde hace tiempo, Laura Zapata ha compartido con el público su lucha diaria contra un intenso dolor en las rodillas, provocado por el desgaste natural de la edad y diversas caídas que ha sufrido a lo largo de los años. Aunque en el pasado logró cierta mejoría al cuidar su alimentación y bajar de peso, ningún tratamiento le había otorgado los resultados positivos que está experimentando actualmente con esta nueva terapia."¡Sí, me duele. ¡Y mucho! Pero aquí estoy", escribió la actriz, enfatizando que enfrentar el dolor es necesario para recuperar la calidad de vida que este le ha quitado, y asegurando que hay dolores que "transforman, liberan y ayudan a sanar".En medio de este proceso de recuperación, el vidente Saúl Maxwell compartió en exclusiva para TVNotas sus predicciones para la actriz. Aunque aseguró que Zapata está "protegida por fuerzas superiores", advirtió que debe prestar especial atención a su estado de salud general. El especialista en lecturas de cartas señaló que la actriz podría presentar posibles problemas vinculados al corazón, por lo que le recomendó realizarse chequeos médicos de manera regular. Asimismo, validó el enfoque actual de la actriz, subrayando que necesita poner mucha atención en su salud ósea y articular en general, tal y como lo está haciendo actualmente con su tratamiento en España.