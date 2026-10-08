Laura Zapata viaja a España para tratar intenso dolor de rodilla y recibe advertencia sobre su salud

...

La actriz Laura Zapata reveló que se trasladó a Valencia, España, para someterse a un tratamiento de osteopatía con el especialista José Torres y así aliviar un intenso y prolongado dolor de rodilla. Paralelamente, el vidente Saúl Maxwell le recomendó monitorear de cerca su salud cardíaca y ósea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 11:07 AM.