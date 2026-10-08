Luis de Llano rechaza formalmente el uso de su imagen en la nueva serie de Timbiriche

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El productor Luis de Llano emitió un comunicado a través de su representación legal para oponerse formalmente al uso de su imagen y derechos en la nueva serie de Timbiriche de ViX. El mensaje surge en medio de la polémica por el proyecto, que aborda las denuncias de Sasha Sokol, y se suma al reciente distanciamiento de seis integrantes originales del grupo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 01:57 PM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 02:07 PM.