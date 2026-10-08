Luis de Llano rechaza formalmente el uso de su imagen en la nueva serie de Timbiriche

A través de un comunicado difundido este jueves 8 de octubre, la representación legal de Luis de Llano manifestó su total inconformidad con la nueva producción de ViX que aborda la historia de la agrupación Timbiriche. El documento notifica formalmente a la empresa, a la plataforma de streaming y a la productora que el creador se opone al uso lucrativo e inconsentido de su imagen y derechos en cualquier obra de ficción o documental.El mensaje deja claro que De Llano no autorizó que su figura sea utilizada para contar una versión dramatizada de su historia y que, por lo tanto, no se hace responsable de los relatos que presente la serie. El equipo legal enfatizó que este documento constituye la única declaración oficial del productor sobre el tema y sobre el proceso judicial relacionado con el caso de Sasha Sokol, aclarando que cualquier otro comentario que circule no representa su postura.La serie ha generado un intenso debate debido a que uno de sus ejes narrativos es el caso de Sasha Sokol, quien en marzo de 2022 denunció públicamente haber sufrido abuso cuando era menor de edad por parte del productor, emprendiendo posteriormente acciones civiles en su contra.En la ficción, el actor Osvaldo Benavides interpreta a un personaje inspirado en De Llano, vinculado a los inicios del grupo. Aunque el comunicado no anuncia una nueva demanda directa contra ViX ni exige la suspensión del estreno, sí reafirma que los asuntos relacionados con el expediente judicial continuarán tramitándose ante las autoridades correspondientes, sin que la serie sirva como plataforma para su narrativa.La controversia se amplifica debido a que, previamente, seis integrantes originales de Timbiriche también se deslindaron del proyecto, señalando que no fueron consultados sobre la historia que se contaría.Ante las críticas, Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie, explicó que el equipo de producción realizó una investigación exhaustiva basada en información pública y hemerográfica relacionada con el grupo y sus integrantes para construir la trama de ficción. Sin embargo, la falta de diálogo directo con las partes involucradas, tanto con los exintegrantes como con el propio Luis de Llano, mantiene el proyecto en el centro de una tormenta mediática y legal mientras se acerca su estreno.