Muere Juan David Barranco, integrante de La Imparable Banda Dos Reinas, tras explosión

El ámbito de la música regional mexicana enfrenta un nuevo y doloroso golpe. Tras la reciente pérdida de Ulises Mondragón, de la Banda Tierra Mojada, ahora se confirmó el trágico fallecimiento de Juan David Barranco Morales, miembro de La Imparable Banda Dos Reinas. El accidente ocurrió el miércoles 7 de octubre en la comunidad de San Pablo Zitlaltepec, en el estado de Tlaxcala, donde el joven músico se encontraba trabajando en un taller de pirotecnia ubicado a orillas de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec.La propia agrupación fue la encargada de confirmar la devastadora noticia a través de sus redes sociales, generando una ola de consternación y mensajes de despedida entre familiares, amigos, compañeros de profesión y seguidores, quienes recordaron con cariño su paso por los escenarios.Atención médica y lamentable desenlaceSegún los reportes, el fuerte estruendo de la explosión alertó a los habitantes de la zona, quienes de inmediato solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron una columna de humo y restos de material pirotécnico esparcidos en el sitio.Juan David Barranco fue atendido en el lugar por paramédicos y trasladado de urgencia al Hospital General de Huamantla. Lamentablemente, pese a los intensos esfuerzos del personal médico por salvar su vida, el joven músico no logró sobrevivir debido a la extrema gravedad de las heridas provocadas por la detonación.Investigación y revisión de las instalacionesTras el siniestro, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones y evaluar las condiciones bajo las cuales operaba el taller.Aunque diversos reportes, incluidos los de Radio Fórmula, señalan que el sitio presuntamente contaba con los permisos correspondientes para laborar en dicho giro, las autoridades competentes continúan con las investigaciones. El objetivo es establecer las causas exactas que provocaron la explosión y determinar si existieron alguna irregularidad o falla en los protocolos de seguridad del establecimiento.