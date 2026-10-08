Muere Juan David Barranco, integrante de La Imparable Banda Dos Reinas, tras explosión

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El mundo de la música regional mexicana está de luto por el fallecimiento de Juan David Barranco Morales, integrante de La Imparable Banda Dos Reinas, quien perdió la vida tras sufrir graves heridas en la explosión de un taller de pirotecnia en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala. El accidente ocurrió el 7 de octubre y, pese a los esfuerzos médicos, el joven músico no logró sobrevivir, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 11:39 AM.