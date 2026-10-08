Saoirse Ronan se refiere a Jack Lowden como posible sucesor de Daniel Craig como James Bond

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Saoirse Ronan se refirió a los rumores que apuntan a su esposo, Jack Lowden, como uno de los candidatos para interpretar al próximo James Bond. La actriz evitó confirmar si el intérprete ha sido elegido para suceder a Daniel Craig como el agente 007.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/10/2026 08:22 AM.
En Espectáculos y editada el 08/10/2026 08:30 AM.