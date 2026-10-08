Saoirse Ronan se refiere a Jack Lowden como posible sucesor de Daniel Craig como James Bond

Saoirse Ronan, en declaraciones ofrecidas a Associated Press, se refirió a los rumores que apuntan a su esposo, Jack Lowden, como uno de los candidatos para interpretar al próximo James Bond. La actriz evitó confirmar si el intérprete ha sido elegido para suceder a Daniel Craig como el agente 007.
La actriz mencionó que Gary Oldman, compañero de Lowden en la serie Slow Horses, considera que el actor podría asumir el papel del espía británico. Sin embargo, Ronan no confirmó si esa posibilidad forma parte de los planes de Amazon MGM, estudio que prepara la próxima película de la franquicia.
Lowden continúa trabajando en Slow Horses, cuya sexta temporada se encuentra actualmente en emisión en Apple TV. La pareja contrajo matrimonio en 2024 después de varios años de relación.
Los rumores sobre Lowden como posible nuevo James Bond surgieron con mayor fuerza después de unas declaraciones realizadas por Gary Oldman en septiembre. El actor, quien interpreta a Jackson Lamb en Slow Horses, afirmó durante una entrevista con el programa canadiense The Morning Show que había escuchado que Lowden estaba incluido en una lista de candidatos para interpretar al personaje.
La nueva película de James Bond será dirigida por Denis Villeneuve, cineasta responsable de títulos como Dune y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders y guionista de películas como Dirty Pretty Things y Spencer.