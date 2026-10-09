Natanael Cano anuncia pausa en su carrera y cancela su gira "Vol. 1 Tour 2026" para atender su salud

El equipo de trabajo y la familia de Natanael Cano emitieron un comunicado oficial confirmando la cancelación de todos los conciertos restantes de su gira "Vol. 1 Tour 2026", así como de sus apariciones públicas y demás compromisos laborales. El objetivo principal es que el joven cantante pueda tomarse el tiempo necesario para descansar, atenderse y recuperarse, priorizando su salud y bienestar por encima de sus actividades profesionales.El anuncio llega en medio de una fuerte controversia desatada por una serie de videos compartidos por el intérprete en sus redes sociales durante los últimos días. En uno de ellos, aparecía arrojando piedras contra una camioneta Mercedes-AMG G 63, aparentemente de su propiedad, alegando que ya no le gustaba el color. Aunque Cano aseguró posteriormente que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial, la publicación se viralizó rápidamente y desató una ola de especulaciones y preocupación entre sus seguidores sobre su estado de salud mental.Pese a la incertidumbre generada, el equipo del artista buscó transmitir tranquilidad a sus fans, asegurando que Natanael se reporta en "condición estable", pero que requiere tiempo y espacio para enfocarse completamente en su recuperación.La oficina del cantante indicó que en los próximos días compartirá más información a través de sus canales oficiales sobre la reprogramación de las fechas canceladas. Asimismo, hicieron un sentido llamado a sus seguidores y a los medios de comunicación para que brinden respeto y privacidad al artista durante este proceso delicado.