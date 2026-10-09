Natanael Cano anuncia pausa en su carrera y cancela su gira "Vol. 1 Tour 2026" para atender su salud

...

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano anunció una pausa indefinida en su carrera y la cancelación de su gira "Vol. 1 Tour 2026" para priorizar su salud y bienestar. La decisión surge tras una serie de polémicas publicaciones en sus redes sociales que generaron especulaciones sobre su estado, aunque su equipo asegura que el artista se encuentra estable

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/10/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 09/10/2026 08:35 AM.