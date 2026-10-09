Travis Barker se sometió a cirugía por entumecimiento en la mano

Travis Barker publicó una fotografía en la que se le puede ver en un hospital con una bata y gorro quirúrgico. Su esposa, Kourtney Kardashian, se encuentra a su lado con una sonrisa.
Barker explicó que su brazo, mano y dedos han estado entumecidos desde un concierto el mes pasado. Se sometió a una prueba de nervios y resultó que necesitaba una liberación del túnel cubital para reparar el nervio.
La operación fue preventiva para evitar complicaciones en su carrera a largo plazo. Barker aseguró que debería estar bien en unas semanas.
Esta no es la primera vez que una lesión en la mano lleva a Barker hasta el quirófano. En febrero de 2023, sufrió una lesión en el dedo anular izquierdo mientras ensayaba con Blink-182. La lesión requirió que Barker fuera operado y la agrupación se vio obligada a cancelar sus presentaciones en México y Sudamérica.