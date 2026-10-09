Woody Allen inicia el rodaje de su nueva película en Madrid entre polémica por financiación pública

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El cineasta Woody Allen comenzó el rodaje de su película número 51 en Madrid y Aranjuez, un proyecto con un presupuesto de 12 millones de euros que incluye 3 millones en fondos públicos aportados por la Comunidad y el Ayuntamiento. La asociación institucional con el director ha desatado fuertes críticas en medio del debate sobre la vivienda en la capital, mientras Allen evitó pronunciarse sobre las protestas locales, aunque sí condenó el "auge del fascismo".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/10/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 09/10/2026 08:45 AM.