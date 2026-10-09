Woody Allen inicia el rodaje de su nueva película en Madrid entre polémica por financiación pública

El lunes 5 de octubre de 2026, Woody Allen dio inicio al rodaje de su nueva película, la número 51 de su carrera, con Madrid y Aranjuez como escenarios principales. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 12 millones de euros, de los cuales 3 millones provienen de las administraciones madrileñas: 1.5 millones de la Comunidad de Madrid y otros 1.5 millones del Ayuntamiento.La presentación oficial del proyecto, que incluyó una fotografía institucional del director junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida (quienes le obsequiaron una guitarra), ha generado un intenso debate. El acuerdo contempla que la palabra “Madrid” aparezca en el título de la cinta y que la capital tenga una presencia reconocible en pantalla. Mientras las autoridades defienden la inversión como una estrategia para impulsar la imagen turística y cultural de la ciudad, medios y usuarios en redes sociales cuestionan el destino de fondos públicos a una producción internacional en un contexto marcado por la crisis de vivienda.Otro de los puntos que avivaron las críticas fueron las respuestas del cineasta durante la conferencia de prensa. Cuando fue cuestionado sobre las protestas relacionadas con la vivienda y la acampada en la Puerta del Sol, Allen aseguró que no era la persona indicada para responder, argumentando que nunca se ha considerado un cineasta político y que su trabajo se centra en las relaciones humanas y cuestiones existenciales.Sin embargo, esta postura contrastó con sus declaraciones minutos después, cuando sí se pronunció sobre la situación política internacional, afirmando que le preocupa "cualquier tipo de auge del fascismo" y mostrando su rechazo a cualquier forma de censura o autoritarismo. Esta dualidad en sus respuestas, sumada a la decisión del gobierno madrileño de vincular su imagen institucional a un director históricamente rodeado de controversias, ha amplificado el escrutinio sobre el acuerdo, que incluye acciones de promoción conjunta y la presencia de las autoridades en eventos de la película.El rodaje, que arrancó este 5 de octubre, se extenderá durante aproximadamente seis semanas y utilizará más de 30 localizaciones entre Madrid y Aranjuez. La cinta está concebida como una comedia ambientada en el mundo diplomático. Aunque aún no tiene un título definitivo, el elenco ya está confirmado e incluye a actores como Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro. Madrid no solo será el escenario físico, sino que, según el acuerdo alcanzado, será una parte fundamental de la historia y de la identidad de la producción.