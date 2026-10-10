Elenco de la nueva película de Street Fighter conquista la CDMX entre tacos, lucha libre y fans

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El elenco de la nueva película de Street Fighter, que incluye a Jason Momoa, Cody Rhodes y Noah Centineo, llegó a la Ciudad de México como parte de su gira promocional World Warrior Tour. Además de convivir con fans y estrellas de la Lucha Libre AAA, los actores disfrutaron de la gastronomía local en la taquería Maizajo, como antesala al estreno de la cinta el próximo 15 de octubre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/10/2026 11:23 AM.
En Espectáculos y editada el 10/10/2026 11:25 AM.