Elenco de la nueva película de Street Fighter conquista la CDMX entre tacos, lucha libre y fans

Como parte de su visita a la capital mexicana, el grupo de actores y el director de la cinta, Kitao Sakurai, se dejaron ver en el interior de Maizajo, una reconocida taquería ubicada en la colonia Condesa cuya carta tiene al maíz criollo como eje principal. A través de videos y fotos compartidos por el propio director, se observa a los protagonistas enamorados de los sabores locales.En la grabación, Cody Rhodes expresa que los tacos "están muy buenos" e invita a Sakurai a probarlos, mientras que Callina Liang reacciona con asombro al dar su primera mordida. El elenco completó la experiencia con una selfie de recuerdo, agradeciendo su estancia en la CDMX antes de continuar su gira por Sídney, Australia. Cabe destacar que este mismo restaurante fue famoso recientemente por recibir al rapero Kanye West, quien acudió tres días seguidos durante su estancia en la ciudad junto a Bianca Censori.Alfombra roja, fans y Lucha Libre MexicanaLa visita promocional de la adaptación de la icónica saga de videojuegos de Capcom estuvo llena de actividades. El reparto, conformado por Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang y Cody Rhodes, apareció de gala en una alfombra roja y participó en un fan event organizado en Plaza Universidad, donde convivieron con miles de seguidores.Posteriormente, vivieron una sesión fotográfica muy especial desde un cuadrilátero situado en el Monumento a la Revolución, donde se encontraron con figuras de la Caravana Estelar AAA. Luchadores como Penta Zero Miedo, Daga, La Parka, Mr. Iguana, Lady Shani y Lady Flammer compartieron escenario con los actores, vinculando la promoción de la película con uno de los deportes más populares y seguidos en el país. Cody Rhodes, quien interpreta a Guile y es una estrella de la WWE, fue una de las figuras más solicitadas y ovacionadas por los fans capitalinos.El esperado estreno de Street FighterEsta gira promocional, que ha aprovechado para destacar la riqueza cultural y gastronómica de México —donde los tacos al pastor, carnitas, birria y barbacoa funcionan como un gran imán para el turismo internacional—, sirve como antesala al estreno mundial de la nueva cinta de Street Fighter, programado para el próximo 15 de octubre de 2026. La expectativa entre los seguidores de la franquicia y el público general está en su punto más alto tras las imágenes y el carisma que el elenco ha derrochado en su paso por territorio mexicano.