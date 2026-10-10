Erik Rubín revela las pesadas bromas de sus inicios en Timbiriche y se suma al rechazo a la serie

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El cantante Erik Rubín reveló las difíciles y pesadas bromas que sufrió al integrarse a Timbiriche en 1983, incluyendo un incidente en el que quedó desnudo en un pasillo de hotel y una pelea con Benny Ibarra. A pesar de esos inicios, hoy mantiene una estrecha amistad con sus excompañeros, con quienes firmó un comunicado el 6 de octubre de 2026 rechazando el uso no autorizado de su imagen en la nueva serie

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/10/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 10/10/2026 10:33 AM.