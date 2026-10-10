Erik Rubín revela las pesadas bromas de sus inicios en Timbiriche y se suma al rechazo a la serie

La incorporación de Erik Rubín a Timbiriche en 1983, a sus 12 años, estuvo lejos de ser una bienvenida sencilla. En una entrevista para el programa Netas Divinas, el cantante recordó que los integrantes originales lo recibieron con travesuras que cruzaron la línea del respeto. Una de las anécdotas más incómodas ocurrió durante la primera gira del grupo en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando sus compañeros lo retaron a caminar desnudo desde su habitación hasta una máquina expendedora.Rubín aceptó el desafío buscando integrarse, pero al regresar, le cerraron la puerta. Mientras esperaba desnudo frente al elevador, este se abrió y una familia lo encontró en esa situación en el pasillo. Además, reveló que en otra ocasión Paulina Rubio arrojó su ropa al excusado, una travesura que la propia artista le confesó años después.Venganza, puñetazos y una amistad forjada con los añosLejos de quedarse de brazos cruzados, Rubín decidió vengarse de las bromas pesadas. En una de sus represalias, encerró a sus compañeros en una habitación durante aproximadamente una hora. Esta acción desencadenó un fuerte enfrentamiento con Benny Ibarra, quien al salir furioso intentó golpearlo.“Con el Benito me agarré a los cates. O sea, pero literal a los cates”, recordó el cantante, quien logró detener la agresión aplicándole una llave de lucha para calmarlo. A pesar de este violento episodio, la relación entre ambos evolucionó con el tiempo, transformándose en una sólida amistad que los llevó a convertirse en compadres.Un “castigo” para demostrar que nadie era indispensableAntes de unirse al grupo, Rubín vivía en Puebla y se preparaba para lanzar una carrera como solista con canciones compuestas por su tía, Amparo Rubín, estando a punto de firmar con una disquera. Sin embargo, durante una visita a Televisa, Martha Zavaleta (‘La Gordita’ Galindo) y el productor Víctor Hugo O’Farrill lo incorporaron al proyecto. Según relató el cantante, su llegada tenía un propósito estratégico: los responsables de la agrupación enfrentaban desacuerdos con algunos padres de los integrantes, quienes amenazaban con retirar a sus hijos. La inclusión de Rubín buscaba demostrar que “nadie era indispensable en el grupo”, por lo que los miembros originales lo recibieron como un "castigo" al regresar de sus vacaciones.Hoy en día, la historia de Rubín con Timbiriche vuelve a la palestra. Con motivo del estreno de la nueva serie sobre el grupo, el cantante se sumó a la postura de sus excompañeros. El pasado 6 de octubre de 2026, Rubín firmó un comunicado junto a Benny Ibarra, Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening y Mariana Garza, en el que se deslindan de la producción de ViX.El documento deja claro que los artistas no participaron en el desarrollo de la serie ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, marcando una postura firme y conjunta frente a la plataforma de streaming.