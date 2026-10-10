Erik Rubín revela que Televisa posee los derechos del nombre Timbiriche

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El cantante Erik Rubín aclaró que Televisa mantiene el control absoluto de la marca registrada Timbiriche, obligando a los exintegrantes a negociar licencias temporales para usar el nombre en sus giras. Además, confirmó que no reciben regalías por la nueva serie de ViX, la cual fue repudiada por seis miembros originales por recrear sus historias sin autorización, exponiendo la brecha legal entre la propiedad de una marca y los derechos de imagen personales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/10/2026 12:04 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 08:41 AM.