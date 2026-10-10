Erik Rubín revela que Televisa posee los derechos del nombre Timbiriche

Durante una entrevista en el pódcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, Erik Rubín desmintió la versión pública de que la empresa hubiera cedido el nombre a los músicos. El cantante explicó que Televisa (a través de su filial Nueva Generación) mantiene el control absoluto sobre la denominación registrada desde la década de 1980, con más de 50 registros vinculados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, incluyendo marcas derivadas como Timbiriche 25 y Timbiriche El Musical. Rubín precisó que los artistas fundadores carecen de autonomía para explotar la marca en proyectos independientes. Para organizar una gira de reencuentro bajo el nombre que popularizaron, deben llegar a "deals" (acuerdos) donde la compañía les "presta" el nombre a cambio de producir un especial de televisión u otros contenidos exclusivos para la televisora.
La revelación cobra mayor relevancia tras el estreno, el pasado 9 de octubre, de una serie de 8 capítulos en la plataforma ViX basada en la historia de la banda. Al ser consultado sobre si recibían compensación económica o porcentajes por este proyecto audiovisual, Erik Rubín respondió tajantemente que reciben “nada” de regalías, calificando como desconcertante que la empresa desarrolle un producto biográfico sin la intervención de sus protagonistas.
En respuesta, seis integrantes originales (Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y el propio Erik Rubín) publicaron un comunicado conjunto para desmarcarse de la producción. Confirmaron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, subrayando que la historia presentada mezcla acontecimientos reales con pasajes de ficción no verificados sobre sus vidas privadas y sus familias. Cabe destacar que la cantante Paulina Rubio no firmó la carta pública emitida por sus excompañeros.
El conflicto ha puesto sobre la mesa la distancia jurídica entre ser titular de una marca registrada y poseer los derechos sobre las personas que integraron la agrupación. El abogado Guillermo Pous analizó el alcance de estos contratos, precisando que una producción dramatizada abarca al menos cuatro áreas jurídicas independientes. “Timbiriche es una identidad colectiva, pero sus integrantes conservan identidades individuales”, sostuvo Pous, explicando que las empresas pueden explotar un nombre comercial, pero enfrentan restricciones legales cuando atribuyen conductas o diálogos a individuos reconocibles vivos. La controversia ha generado solidaridad en el medio artístico. La conductora Andrea Legarreta se pronunció en redes sociales en respaldo a Erik Rubín y al resto de los músicos, cuestionando que la titularidad sobre una marca comercial se traduzca automáticamente en el dominio sobre la biografía personal y la identidad de los artistas.