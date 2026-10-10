Michael Douglas revela en sus memorias cómo evadió el servicio militar en la guerra de Vietnam

En su libro de 500 páginas, One Helluva Ride, Michael Douglas detalla cómo, tras ser seleccionado al azar en el reclutamiento, buscó cualquier método para librarse de luchar en un conflicto contra el que él mismo protestaba. Durante su examen físico, los médicos detectaron espondilitis (una curvatura en la columna por falta de parte de las vértebras), pero la carta médica describía la condición como "leve" y "ligera".Fue entonces cuando Kirk Douglas, a pesar de su profundo patriotismo, intervino. Según relata su hijo, le pidió al médico que enviara una nueva carta sin esos calificativos atenuantes. En una segunda revisión, Michael se presentó con un gran corsé blanco. Cuando un sargento le exigió quitárselo, el actor respondió: "No puedo, señor... me caería si lo hago". Esta estrategia le valió una clasificación 1-Y, que solo lo habilitaba para el servicio en caso de una emergencia nacional de gravedad extrema. "No estoy orgulloso de esta historia. Solo estoy siendo honesto", escribió el actor.Diferencias ideológicas y respeto mutuoEl actor, que actualmente tiene 82 años, destacó el contraste político que vivían en aquella época. Mientras Michael participaba en manifestaciones contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam desde una universidad que "celebraba la rebeldía", Kirk cumplía un rol como embajador de buena voluntad promoviendo el excepcionalismo estadounidense.Pese a esa distancia ideológica, Douglas sostuvo que ambos "respetaban sus opiniones" y que su padre reconoció que él tenía la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, lo que permitió que el actor interviniera en su proceso de reclutamiento sin que esto rompiera su relación.Ironía cinematográfica y sombras del pasadoCuriosamente, en plena guerra (1969), Douglas consiguió su primer papel protagónico en la película Hail, Hero!, donde interpretaba a un joven hippie que debía reunirse con su familia antes de presentarse al servicio militar.Más allá de este episodio, One Helluva Ride se estructura en torno a la realización de filmes icónicos como Atracción fatal, Bajos instintos, Un día de furia y Wall Street (por la que ganó el Oscar). Sin embargo, el libro también aborda los momentos más dolorosos de su vida, incluyendo su búsqueda de identidad propia alejada de la sombra de su padre y una infancia marcada por la violencia doméstica.En diálogo con la agencia Associated Press, Douglas admitió que no habría podido escribir el libro si su padre aún estuviera con vida, debido a la incomodidad que le generaba hablar del maltrato físico que sufrió. Recordó una frase que Kirk le dijo justo después de que ganara el Oscar por Wall Street: "Sabes, habría sido más amable contigo si hubiera sabido qué tan exitoso ibas a ser".