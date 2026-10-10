Michael Douglas revela en sus memorias cómo evadió el servicio militar en la guerra de Vietnam

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El actor Michael Douglas confesó en sus nuevas memorias, One Helluva Ride, cómo evadió en dos ocasiones el reclutamiento para la guerra de Vietnam exagerando una condición de espondilitis con la ayuda de su padre, Kirk Douglas. A pesar de sus diferencias ideológicas de la época, el veterano actor intervino para modificar su diagnóstico médico, un episodio que el ganador del Oscar admite sin orgullo, pero con total honestidad, en un libro que también aborda el abuso infantil que sufrió en su juventud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/10/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 10/10/2026 11:32 AM.