Amanda Seyfried revela que rechazó una serie por exceso de escenas sexuales

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La actriz Amanda Seyfried confesó que recientemente rechazó un papel en una serie debido a la gran cantidad de escenas sexuales requeridas, explicando que su perspectiva sobre la intimidad en el trabajo ha cambiado con la edad y la maternidad. Además, compartió cómo aprender a decir "no" se ha convertido en una lección de empoderamiento que busca transmitir a sus hijos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 08:45 AM.