Amanda Seyfried revela que rechazó una serie por exceso de escenas sexuales

Durante una conversación en el Festival Internacional de Cine de los Hamptons, Amanda Seyfried reveló que declinó participar en una nueva serie debido a la exigencia de interpretar numerosas escenas sexuales. La intérprete explicó que su percepción sobre este tipo de contenido ha evolucionado con los años, encontrando cada vez más incómoda la dinámica de representar vínculos románticos o íntimos con personas con las que no mantiene una relación sentimental en la vida real."Nuestros trabajos son extraños. Y a medida que envejezco, se vuelven más extraños", señaló la actriz, recordando cómo en el pasado le parecía divertido y emocionante: "Solía ser tan divertido. Era algo sin importancia. Era como, 'Hoy voy a besar a una persona guapa… ¡Y me están pagando!'". Sin embargo, aclaró que esa ilusión se ha transformado en una razón activa para alejarse de ciertos proyectos: "Rechacé un programa donde tendría que tener sexo todo el tiempo por el sexo en sí. No importa con quién sea. No quiero hacerlo. Me incomoda".Seyfried atribuye este cambio de actitud, en gran parte, a su rol como madre. La artista tiene dos hijos, Nina (de nueve años) y Thomas (de seis), fruto de su relación con el actor Thomas Sadoski, con quien se encuentra separada. La actriz destacó que la maternidad ha influido profundamente en su capacidad para establecer límites y negarse a determinadas peticiones, ya que considera fundamental el ejemplo que ofrece a sus hijos."Ahora tengo hijos que prestan atención a lo que hago", explicó, añadiendo que, aunque su postura podría cambiar en una etapa diferente de su vida, por ahora no desea lidiar con la vulnerabilidad de estar desnuda frente a desconocidos en el set.Para ilustrar la importancia de saber decir "no", Seyfried compartió una anécdota reciente en Manhattan. Mientras caminaba con su hija, una persona le pidió una fotografía. La actriz decidió rechazar la petición de manera amable y continuar su camino. Al cruzar la calle, le preguntó a Nina qué le había parecido su reacción, a lo que la pequeña respondió: "Estoy muy orgullosa de ti, mamá".Más tarde, en una cafetería, volvió a negarse a otra solicitud similar, explicando que regresaría en otro momento, y recibió la misma reacción de apoyo por parte de su hija. Estas experiencias la han llevado a priorizar el tiempo en familia y a no permitir que las demandas externas interfieran en esos momentos, validando la necesidad de proteger su espacio personal.Actualmente, Amanda Seyfried protagoniza The Life and Deaths of Wilson Shedd, película dirigida por Tim Blake Nelson. La cinta tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y posteriormente se presentó en el certamen de los Hamptons. En esta producción, la actriz da vida a una profesora que, tras sufrir una relación abusiva, acepta un empleo en una prisión de máxima seguridad, donde desarrolla un vínculo con un recluso carismático interpretado por Scoot McNairy.