Claudia Sheinbaum propone elevar a rango constitucional el fondo FAISPIAM

Al conmemorar el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en los patios marianos de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una reforma significativa para blindar el apoyo a estas comunidades: elevar el FAISPIAM a la Constitución.Actualmente, este fondo está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y contó este año con un presupuesto de cerca de 14 mil millones de pesos. La mandataria enfatizó que su constitucionalización garantizaría la permanencia y protección de estos recursos a largo plazo, independientemente de los cambios administrativos.Duplicación de inversión en caminos y planes de justiciaAcompañada por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, y el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, la presidenta detalló los avances tangibles de su gobierno en materia de infraestructura y derechos.Sheinbaum resaltó que la inversión destinada a la construcción de caminos artesanales se ha incrementado al doble, alcanzando una asignación de 6 mil millones de pesos anuales. Asimismo, confirmó que su administración ha dado total continuidad a los planes de justicia iniciados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, existen 22 de estos planes en operación, los cuales se elaboran de manera participativa y directa con las comunidades para atender sus necesidades específicas de desarrollo y bienestar.Reconocimiento al legado y a la propiedad comunalDurante su mensaje, la titular del Ejecutivo Federal también apuntó hacia futuras reformas legales, señalando que se está planteando una derivación en la ley para reconocer y proteger de manera más robusta la propiedad comunal tradicional.La presidenta cerró su intervención con un llamado a la unidad y el reconocimiento histórico, subrayando que todos los mexicanos tienen la obligación de reconocer el "legado de grandeza" de los pueblos indígenas y afromexicanos, pilares fundamentales de la identidad y la historia de la nación.