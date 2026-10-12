Claudia Sheinbaum propone elevar a rango constitucional el fondo FAISPIAM

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su propuesta para elevar a rango constitucional el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). Durante la conmemoración del Día de la Resistencia en Palacio Nacional, destacó la duplicación de la inversión en caminos artesanales y la continuidad de los 22 planes de justicia comunitaria iniciados en el sexenio anterior.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 03:20 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 03:28 PM.