Crystal Harris pide a Jessica Biel no romantizar a Hugh Hefner en la película "Playmates"

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Crystal Harris, exesposa de Hugh Hefner, hizo un llamado público a la actriz Jessica Biel para que reconsidere su papel en la próxima película Playmates si la trama pretende romantizar al fundador de la revista o la vida en la Mansión Playboy. Harris denunció haber sufrido abusos durante su matrimonio y pidió que se escuche a las mujeres que vivieron en ese entorno antes de convertir su historia en entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 01:25 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 01:39 PM.