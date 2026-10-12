Crystal Harris pide a Jessica Biel no romantizar a Hugh Hefner en la película "Playmates"

La modelo Crystal Harris expresó su profunda preocupación por la próxima producción cinematográfica Playmates, advirtiendo sobre el riesgo de presentar una imagen idealizada del fallecido empresario Hugh Hefner y de la vida dentro de su famosa residencia. En un mensaje dirigido a Jessica Biel, quien formará parte del elenco, Harris fue contundente: “Por favor, reconsidera interpretar a la ‘esposa’ de Hugh Hefner si esta película tiene la intención de romantizarlo a él o al mundo de Playboy”.Harris, quien fue la tercera y última esposa de Hefner, reveló que durante su relación vivió situaciones de “abuso sexual, emocional, financiero y físico”. Además, amplió su advertencia al recordar los testimonios de otras mujeres que residieron o trabajaron en la mansión, señalando denuncias de “violación, coerción, drogas y explotación”, e incluso mencionando “denuncias profundamente inquietantes que involucran a menores”. Su petición final fue clara: que los involucrados en la producción se tomen el tiempo de escuchar a las sobrevivientes antes de ayudar a Hollywood a convertir esa realidad en nostalgia.Un entorno "tóxico" y el peso de las memoriasCrystal Harris se casó con Hefner en 2012 y permaneció a su lado hasta la muerte del empresario, ocurrida el 27 de septiembre de 2017. Sus declaraciones se suman a los relatos que ya había compartido en sus memorias, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself. En el libro, la modelo describió como “tóxico” el ambiente que experimentó durante su estancia en la mansión y relató las grandes dificultades que enfrentó para comprender y procesar su propia situación mientras vivía bajo ese techo."Playmates": una mirada ficticia desde la adolescenciaLa polémica surge tras el anuncio de que Jessica Biel se unirá al reparto de Playmates, película escrita y dirigida por Lorraine Nicholson en su debut como directora de largometrajes. Cabe destacar que el personaje de Biel no será una representación directa de ninguna de las tres esposas reales de Hefner (Mildred Williams, Kimberly Conrad o Crystal Harris), sino una figura ficticia construida a partir de características e historias relacionadas con ellas. Bill Pullman será quien interprete a Hugh Hefner.Según la sinopsis, la trama no se centrará exclusivamente en el empresario ni en la historia de la revista, sino que utilizará la mansión como escenario para explorar la amistad, la adolescencia y las dificultades de crecer en un entorno poco convencional. La historia sigue a Elle (interpretada por Indiana Elle), una adolescente de 13 años que considera la Mansión Playboy casi su segundo hogar. Su vida cambia cuando conoce a Anna (Lily-Rose Depp), una joven que aspira a convertirse en Playmate del mes.A través de la inesperada amistad entre ambas protagonistas, la película abordará el crecimiento personal desde la perspectiva de una joven, inspirada en las propias experiencias de Nicholson al crecer cerca de la famosa mansión, intentando ofrecer una mirada distinta a la que tradicionalmente ha rodeado al imperio de Playboy.