Danny Trejo defiende su participación en "Pawn Shop" de The Daily Wire y niega respaldar a ICE

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El actor Danny Trejo salió al paso de las críticas por su rol en la película Pawn Shop, producida por The Daily Wire de Ben Shapiro, asegurando que su participación no implica un respaldo a las políticas del ICE y que buscaba interpretar a un personaje latino positivo y veterano militar. Mientras el proyecto enfrenta cuestionamientos por su narrativa migratoria y protestas durante su rodaje en Montana, Trejo reafirmó su compromiso y apoyo a la comunidad inmigrante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 01:39 PM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 01:46 PM.