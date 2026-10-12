Danny Trejo defiende su participación en "Pawn Shop" de The Daily Wire y niega respaldar a ICE

El icónico actor de 82 años, reconocido por títulos como Heat, From Dusk Till Dawn y la saga Machete, respondió a la controversia generada por su incorporación al reparto de Pawn Shop. Tras recibir cuestionamientos de algunos seguidores por la orientación política de la productora, The Daily Wire, Trejo negó rotundamente que aceptar el papel signifique respaldar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según reportes de Variety y TMZ, el motivo principal que llevó a Trejo a unirse al proyecto fue la oportunidad de interpretar a un personaje latino presentado de manera positiva: un veterano militar y propietario de una casa de empeños que ha pertenecido a su familia durante generaciones. El actor reiteró su identificación con sus raíces mexicanas y afirmó que mantiene su respaldo a los inmigrantes, separando su oficio como actor de las ideas de quienes financian la película.La trama de "Pawn Shop" y un elenco de pesoLa sinopsis de la cinta describe a un joven agente federal que queda aislado después de que su compañero resulta gravemente herido durante una situación de violencia en Minneapolis. Al buscar protección, termina refugiado en la casa de empeños del personaje de Trejo, coincidiendo con una familia hispana que mantiene posiciones políticas diferentes a las suyas. El encierro y la amenaza exterior obligan a los personajes a enfrentar sus desacuerdos y decisiones de supervivencia. Además de Danny Trejo, la producción reúne a actores de amplia trayectoria como Harvey Keitel y Henry Thomas, lo que ha atraído una atención significativa más allá del anuncio inicial del reparto.Polémica en el rodaje y tensiones en MontanaLa controversia no se limitó a las redes sociales, sino que se extendió a Livingston, Montana, donde se llevaron a cabo las filmaciones. Vecinos de la localidad denunciaron cierres de calles, problemas para acceder a un banco de alimentos y falta de avisos suficientes sobre escenas con disparos simulados.La tensión aumentó cuando circularon imágenes de una secuencia que fue cuestionada por su parecido con la muerte de Renee Good, quien falleció tras ser disparada por un agente de ICE en Minneapolis. Estos señalamientos alimentaron las protestas alrededor de la producción, lo que llevó a la suspensión temporal de los permisos de filmación, aunque posteriormente se permitió continuar el trabajo. Ben Shapiro atribuyó esta interrupción a razones políticas, sosteniendo que afectaba la libertad de expresión. En medio de este doble frente de críticas —las molestias de la comunidad local y los cuestionamientos sobre el enfoque migratorio de la trama—, Danny Trejo ha optado por defender su decisión profesional, utilizando sus plataformas para dejar claro que su apoyo a los inmigrantes permanece intacto.