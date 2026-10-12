Jorge Falcón revela que firmó su voluntad anticipada: "Solo medicina para el dolor y adiós"

El comediante Jorge Falcón, conocido popularmente como “Jo Jo Jorge”, reveló en entrevista con el programa De Primera Mano que ya tiene todo preparado para el final de su vida. Hace 10 años firmó su voluntad anticipada con una condición muy clara: si llega a padecer una enfermedad terminal, no quiere intervenciones médicas artificiales, solo medicamentos para aliviar el sufrimiento.“Todo está en orden, tengo un papel que, si me llega a dar una enfermedad, voluntad anticipada desde hace 10 años, donde no se me haga nada, medicina para el dolor y adiós”, explicó el histrión. Además, contó que desde hace tres décadas compró sus servicios funerarios, definió el lugar donde descansarán sus restos y dejó resuelto su testamento, todo con el firme objetivo de evitar que su familia enfrente trámites legales y cargas emocionales tras su partida. Falcón ha reiterado en diversos medios que su temor no es a la muerte en sí, sino a "padecer una enfermedad dolorosa sin control".La consciente decisión de Falcón responde a una experiencia personal muy dura. En una entrevista previa con Yordi Rosado, relató que cuando su padre enfrentó una enfermedad grave, un médico le pidió autorización para intervenciones que prolongaron su sufrimiento, algo que él no desea experimentar en carne propia.En México, la carta de voluntad anticipada es un instrumento legal que protege el derecho a una muerte digna. La Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar esta ley en enero de 2008, y actualmente el mecanismo es válido en 14 estados de la República. El trámite puede realizarse de forma preventiva desde la mayoría de edad, requiriendo pleno uso de facultades mentales, la firma ante un notario público, la designación de un representante y la rúbrica de dos testigos.Jorge Hernández Ramírez, nombre real de Falcón, nació el 14 de julio de 1953 en Chilpancingo, Guerrero. Aunque se graduó como cirujano dentista en 1973, su verdadera pasión la descubrió cantando y contando chistes en cafeterías para ganar dinero extra mientras estudiaba en la UNAM.Su estilo inconfundible, caracterizado por gestos exagerados, muecas y cambios de voz, lo catapultó a la fama en los años 80 y 90. Se consolidó como una figura emblemática de la comedia mexicana al participar en programas icónicos de Televisa como Alegrías de mediodía, La Hora del Loco, Siempre en Domingo y el internacional Sábado Gigante con Don Francisco. A lo largo de su carrera, compartió escenario con leyendas como Piporro, Pompín Iglesias y Chabelo.Aunque en 2021 anunció su retiro de los shows en vivo por considerarlos demasiado demandantes, el "Jo Jo Jorge" ha seguido haciendo apariciones ocasionales hasta este 2026, dejando un legado imborrable en el humor de varias generaciones. Actualmente reside en Jacksonville, Florida, rodeado de su familia y con la tranquilidad de tener su vida y su legado debidamente organizados.