Jorge Falcón revela que firmó su voluntad anticipada: "Solo medicina para el dolor y adiós"

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El comediante mexicano Jorge Falcón reveló que desde hace 10 años firmó su voluntad anticipada, estableciendo que, en caso de enfrentar una enfermedad terminal, solo desea recibir medicamentos para el dolor y rechaza cualquier intervención médica adicional. A sus 73 años, el icónico histrión busca evitar el sufrimiento y no dejar cargas legales o emocionales a su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/10/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 12/10/2026 09:12 AM.